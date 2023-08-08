Длительная блокада сказалась на здоровье карабахцев

08 августа 2023, 22:40

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В Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора и отсутствия лекарств выросла смертность и заболеваемость, дефицит продуктов и стресс привели к росту числа выкидышей, а также анемии у беременных, сообщил Минздрав. Жители Нагорного Карабаха рассказали, что прекращение работы транспорта из-за отсутствия топлива не позволяет поехать из сел в Степанакерт даже при острой необходимости, а жизненно важных лекарств нет в продаже.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу между Арменией и Нагорным Карабахом.

Минздрав Нагорного Карабаха заявил сегодня о росте смертности и заболеваемости. "В результате тотальной блокады Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") резко возросли различные показатели смертности и заболеваемости. В связи с тем, что единственная дорога, соединяющая Арцах с Арменией (Лачинский коридор), заблокирована Азербайджаном в течение восьми месяцев, имеется острая нехватка медикаментов и продуктов питания, люди испытывают постоянный стресс", - говорится в заявлении Минздрава Нагорного Карабаха, опубликованном сегодня на странице ведомства в Facebook*.

За семь месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом 2022 года зафиксирован рост смертности от болезней системы кровообращения более чем в два раза, в том числе смертность от острой и хронической сердечной недостаточности выросла на 66%, от острого инфаркта миокарда - на 20,8%, от детского церебрального паралича - на 8,8%. В июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года возросла смертность от болезней системы кровообращения в 2,6 раза, в том числе от острой сердечной недостаточности – в 2,5 раза, острого инфаркта миокарда – в четыре раза, детского церебрального паралича – в три раза.

Число умерших от злокачественных новообразований за семь месяцев увеличилось на 15,9%, а число впервые выявленных случаев злокачественных новообразований на 24,3%. Среди причин повышения летальности – нехватка или отсутствие необходимых лекарственных средств, изменение качества жизни, резкое ограничение возможностей надлежащей медицинской помощи. За тот же период отмечен рост новых случаев острого нарушения мозгового кровообращения (мозгового инсульта) на 26% и острого инфаркта миокарда на 9,7%.

За январь-июль по сравнению с аналогичным периодом 2022 года уровень анемии среди беременных женщин, находящихся под наблюдением врачей, достиг около 90%. Это связано с недостаточным питанием, недостатком или отсутствием соответствующих лекарств. В июле было зафиксировано резкое увеличение (в четыре раза) количества выкидышей. Стресс, неполноценное питание, недостаток или отсутствие лекарств усугубляют ситуацию.

В июле участились обращения в скорую помощи в связи со случаями обмороков - по сравнению с июлем прошлого года их число выросло на 91%. Часто бывают случаи, когда случается обморок, но до приезда скорой помощи человек приходит в сознание, и инцидент фактически не фиксируется. В июле, по сравнению с тем же периодом прошлого года, резко выросло (в 5,6 раза) количество вызовов скорой помощи в связи со случаями повышения кровяного давления.

"Рост этих и других показателей смертности и заболеваемости обусловлен серьезными проблемами со здоровьем населения, вызванными блокадой, а затем и тотальной блокадой Арцаха, в том числе нехваткой или отсутствием медикаментов и предметов медицинского назначения, недоеданием, стрессами, приостановкой плановых операций и исследований, резким ограничением возможности получения медицинской помощи в Армении и за рубежом. В случае продолжения полной осады Арцаха со стороны Азербайджана указанные и другие показатели еще более возрастут, что приведет к гибели многих людей и ухудшению состояния их здоровья. Тотальный запрет на передвижение людей, транспортных средств и товаров через Лачинский коридор делает просто невозможным обеспечение комплексного и полноценного решения проблем в области здравоохранения", - предупреждает Минздрав Нагорного Карабаха.

С 15 июня Азербайджан запрещает перевозить гуманитарные грузы по Лачинскому коридору. С 11 июля по сей день Азербайджан полностью запретил ввоз лекарств в Нагорный Карабах Международным комитетом Красного Креста сообщила пресс-служба правительства Нагорного Карабаха. В правительстве отметили, что задержание Вагифа Хачатряна на азербайджанском КПП испугало жителей.

29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. МИД Армении назвал грубым нарушением международного гуманитарного права задержание Хачатряна, находящегося под международной гуманитарной защитой. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием Хачатряна. ЕСПЧ обязал Азербайджан до 8 августа предоставить информацию о нем. Представители Красного Креста, посетившие Хачатряна, рассказали, что ему дают лекарства, однако дочь задержанного Вера Хачатрян настаивает, что отцу необходима операция.

"Остро нуждающиеся в лечении граждане оказались перед дилеммой: либо оставаться в Арцахе без необходимой медицинской помощи, либо уехать с риском похищения. К дефициту лекарств прибавилось недоверие к единственной работающей в Арцахе международной гуманитарной организации", – заявили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе.

В республике есть проблема с хлебом, так как мука не ввозится, а урожай местной пшеницы требует времени для сушки и переработки в муку. "Из-за отсутствия продуктов, в том числе первой необходимости, лекарств и топлива, в республике гуманитарная катастрофа. Власти объявили Арцах (Нагорный Карабах) зоной бедствия, так как в результате блокады гуманитарная катастрофа проявляется во всех сферах жизни", – отметили в пресс-службе правительства.

В ходе пресс-конференции 24 июля президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил Нагорный Карабах "зоной бедствия". Он призвал зарубежные страны и международные организации, прежде всего профильные ведомства ООН, "оказать срочную гуманитарную помощь" Нагорному Карабаху. 26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку Еревана доставить колонной грузовиков гуманитарный груз в Нагорный Карабах без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. Армянская сторона назвала гуманитарную ситуацию в Карабахе критической и попросила российских миротворцев помочь с доставкой помощи его жителям.

Из-за дефицита топлива полностью приостановлена работа общественного транспорта в Степанакерте и в районах, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве инфраструктур и территориального управления Нагорного Карабаха.

Азербайджан продолжает блокировать подачу газа с 21 марта и электричества с 9 января. Жители получают электричество из местных мощностей, но при этом введен график веерных отключений на два часа через каждые четыре часа. Также в последнее время возникли проблемы с водоснабжением в Степанакерте и в районных общинах – дефицит топлива сказывается на работе насосных станций, потому вода подается по графику или с частыми перебоями.

С начала блокады 1450 хозяйствующих субъектов, 33,9% от общего числа, приостановили деятельность из-за невозможности работать в условиях блокады, а 2827 хозяйствующих субъектов действуют частично, с незначительной долей производственных мощностей или при государственной поддержке. По предварительным оценкам, 17 тысяч человек потеряли работу, сообщили в министерстве.

Владелец похоронного бюро в Степанакерте по фамилии Григорян согласился с выводами Минздрава об увеличении смертности. "Почти ежедневно к нам обращаются с просьбой организовать похороны. В основном хоронят взрослых и пожилых. И почти у всех, как рассказывают родные, были проблемы со здоровьем. Был случай, когда у женщины не оказалось лекарства от давления, и до приезда скорой женщина не дожила. Смертей стало много, особенно за последний месяц", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие лекарств вынуждает вызывать скорую помощь, рассказал Эдуард Саркисян. "У меня престарелые родители. Лекарства от давления закончились – в продаже их нет. Особенно трудно приходиться ночью – тревога, бессонница, старческие болячки. Скорую вызывать каждый раз совестно, потому пытаемся консультироваться по телефону. Но на днях понизить давление при помощи трав и чая не удалось. Пришлось вызвать скорую, чтоб сделали укол. На этот раз отца удалось спасти, но что будет, когда приступы повторятся? Без постоянного приема лекарства очень трудно старикам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Частный перевозчик Эрнест Балаян с 20 июня без работы, а семья без дохода. "Отсутствие топлива сильно сказалось на наших возможностях – потеряна связь с районами. Есть водители, у которых были запасы топлива, но они потребляют экономно, только при экстренной необходимости. Но вот привезти из сельских общин продукты в город многие не имеют возможности", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Воду подают по графику на несколько часов в день. Транспортной связи с центрами нет, что не позволяет ехать в город даже при срочной необходимости, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Красный Базар Элина Сарксян.

"Я будущая студентка. Если блокада затянется, не будет транспорта, как студенты будут держать связь с родными, а родные поддерживать студентов? Жить в городе, где ничего не продается, все магазины закрыты, и не получать посылок из деревни, будет очень трудно", – сказала девушка.

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