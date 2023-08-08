08 августа 2023, 20:10

14 человек задержаны на акции протеста в Ереване

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Полиция задержала 14 участников акции протеста с требованием разблокировать Лачинский коридор, которую организовали участники карабахских войн. Их соратники заявили, что намерены силой разблокировать Лачинский коридор.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Ереване и Степанакерте проводят акции протеста с требованием разблокировать Лачинский коридор. на акции в Ереване 7 августа около 30 карабахских беженцев  потребовали направить в Нагорный Карабах международных миротворцев.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреляна въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору.

Полиция на акции протеста у здания правительства Армении задержала 14 человек, сообщило сегодня агентство News.Am со ссылкой на пресс-службу МВД Армении. 

Как следует из видео, опубликованного Aysor.Am, участники акции вступили в потасовку с полицией, пытаясь не допустить задержаний, одного из активистов "отбили" у полиции.  Силовики проводят жесткие задержания. Акция проходит при большом скоплении силовиков и прессы. 

На сегодняшней акции  добровольцы-участники войн в Нагорном Карабахе потребовали разблокировать Лачинский коридор и доставить в регион продовольствие. Командир добровольческого отряда "Крестоносцы" Саркис Погосян заявил на встрече с представителями правительства, что участники войн готовы сами открыть дорогу, сообщило сегодня агентство "Новости Армения". 

 Погосян заявил, что участники акции ждут транспорта, чтобы двинуться с площади Республики в Корнидзор, где находятся машины с гуманитарной помощью.  По его словам, они намерены попросить оружие в воинских частях, сообщило Aysor.Am.

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Примечание:

"Карабахские активисты сочли ожидаемым отказ миротворцев сопровождать марш по Лачинскому коридору", "Дефицит наличных денег возник в Нагорном Карабахе", "Дочь Вагифа Хачатряна сообщила о визите представителей Красного Креста к отцу".

Автор: "Кавказский узел"

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