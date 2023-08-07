Протестующие в Ереване потребовали ввода международных миротворцев в Карабах

07 августа 2023, 12:59

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Около 30 карабахских беженцев на акции протеста в Ереване потребовали направить в Нагорный Карабах международных миротворцев.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа карабахские активисты, побывавшие на встрече в российском посольстве в Армении, остались недовольны пояснением, что российские миротворцы ограничены в своих возможностях. Они потребовали разблокировать Лачинский коридор и направить миротворцев ООН в зону карабахского конфликта. Ситуация в Нагорном Карабахе будет лишь ухудшаться, пока там действуют российские миротворцы, не имеющие мандата для обеспечения безопасности жителей, подчеркнул политолог Андриас Гукасян.

Беженцы из Нагорного Карабаха провели акцию у посольства Франции в Армении. Они призвали Францию как сопредседателя Минской группы ОБСЕ поднять в Совете безопасности ООН вопрос безопасности Нагорного Карабаха, а также потребовали ввода в Нагорный Карабах международного миротворческого контингента.

В акции, по данным организаторов, приняли участие около 30 человек, передал корреспондент «Кавказского узла».

Участники акции передали письмо во французскую дипмиссию с просьбой организовать встречу с послом. Представитель посольства заверил протестующих, что их просьбу рассмотрят и сообщат о своем решении.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, акция была приостановлена. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

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