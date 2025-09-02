Минская группа ОБСЕ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Созданная в 1992 году Минская группа ОБСЕ занимается поисками решения конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. В 2007 году страны-члены группы приняли "Мадридские принципы" урегулирования конфликта, но соглашение так и не было достигнуто. Группа не смогла также предотвратить эскалацию конфликта в 2016 году и осеннюю войну 2020 года, по итогам которой часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана. 1 сентября 2025 года группа была распущена.

История создания

24 марта 1992 года на встрече в Хельсинки председатель Совета СБСЕ потребовал как можно скорее созвать конференцию по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе с участием Азербайджана и Армении . Эта конференция впервые состоялась в Минске, где прошли переговоры по мирному урегулированию конфликта .

6 декабря 1994 году на саммите ОБСЕ в Будапеште была создана так называемая Минская группа, которая занялась выработкой условий мирного урегулирования конфликта. На той же встрече был учрежден институт сопредседателей Минской группы. Участники саммита выразили политическую волю, заявив о возможности использования многонациональных миротворческих сил для полного разрешения конфликта .

23 марта 1995 года во исполнение будапештских решений председатель ОБСЕ от Венгрии Мартон Краснай выдал мандат на сопредседательство в процессе .

Страны-члены Минской группы ОБСЕ

К постоянным членам Минской группы ОБСЕ относятся Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения, Азербайджан. Страны-сопредседатели – Россия, Франция и США – также являются постоянными членами Минской группы.

Сопредседатели Минской группы: от Российской Федерации – Игорь Попов, от Франции – Пьер Андре, от США – Джеймс Уорлик .

Цели Минской группы ОБСЕ

Основная цель Минской группы ОБСЕ – решение карабахского конфликта.

Наблюдатели МГ посещают регион, следят за соблюдением перемирия между конфликтующими сторонами, проводят встречи МГ с целью информирования ее членов о ходе переговорного процесса. Наблюдателям МГ выдан мандат для создания условий по разрешению конфликта посредством переговорного процесса, для получения заключений конфликтующих сторон по прекращению вооруженного конфликта для проведения Минской конференции, и для содействия процессу мирного урегулирования посредством использования многонациональных миротворческих сил .

Результаты

В 1993 году Минская группа предложила план урегулирования территориальных споров Баку и Еревана ("Уточненный график"), но эти положения не были приняты ни Арменией, ни Азербайджаном .

В 1994 обе стороны конфликта, при посредничестве России, договорились соблюдать неофициальное соглашение о прекращении огня.

В 2006 году Минская группа подготовила ряд предложений по урегулированию конфликта, которые легли в основу так называемых Мадридских принципов, принятых в ноябре 2007 года на встрече стран-членов ОБСЕ в столице Испании.

В 2009 году в рамках саммита "Большой восьмерки" президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США – выступили с совместным заявлением, где были опубликованы обновленные принципы по урегулированию карабахского конфликта .

Предполагалось, что 24 июня 2011 года в Казани во время очередной трёхсторонней встречи стороны придут к согласию вокруг основных пунктов будущего мирного соглашения в рамках «Мадридских принципов», однако соглашение так и не было достигнуто в связи с тем, что Азербайджан потребовал внести многочисленные изменения в согласованный документ.

Обострение ситуации в 2016 году

В начале апреля 2016 года на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе между азербайджанскими и армянскими силами произошли вооружённые столкновения, которые привели к многочисленным жертвам с обеих сторон.

В ответ сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили о трех принципах урегулирования карабахского конфликта: неиспользование силы, право народов на самоопределение и территориальная целостность.

Эскалация конфликта в сентябре 2020 года

Утром 27 сентября Азербайджанская армия приступила к наступательной операции по всей линии фронта в Нагорном Карабахе. В тот же день Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта и вернуться к переговорам .

29 сентября ОБСЕ провела в Вене специальное заседание Постоянного совета для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. На встрече присутствовали представители 57 государств-членов ОБСЕ. Организация заявила о готовности послать в зону конфликта наблюдателей . Лидеры стран Евросоюза уверены, что проблему Нагорного Карабаха необходимо решать только через Минскую группу . Представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор предостерег третьи силы от вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган резко раскритиковал Сопредседателей, обвинив их в том, что они за 30 лет "не урегулировали нагорно-карабахский конфликт и делают все возможное для того, чтобы не делать этого" . По его словам "Азербайджану пришлось защищаться" . Он также назвал недопустимыми призывы Минской группы к прекращению огня в Нагорном Карабахе .

2 октября на саммите ЕС президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ 1 предпримут ряд инициатив по Нагорному Карабаху. Сопредседатели группы 2 призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте .

Переговоры и перемирия

С начала войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Минская группа ОБСЕ неоднократно призывала к мирному урегулированию конфликта. Ее инициативами были несколько временных прекращений огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших». Так, 10 октября 2020 года Азербайджан и Армения по итогам встречи в Москве договорились о прекращении огня. Кроме того, при поддержке Минской группы ОБСЕ приступили к переговорам для мирного урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров глав МИД обеих стран. Это перемирие было нарушено.

17 октября 2020 года в Нагорном Карабахе вступила в силу новая договоренность о перемирии. Это решение было принято после заявления президентов Франции, России и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ и в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 года. Первые минуты после объявленного перемирия прошли спокойно. Однако уже ночью стороны вновь обменялись обвинениями в обстрелах и наступательных операциях.

30 октября 2020 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что Армения и Азербайджан «в течение недели обменяются списками военнопленных и телами погибших в зоне карабахского конфликта", – говорилось в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, опубликованном на сайте ОБСЕ. Москва .

Однако боевые действия снова продолжились, несмотря на три попытки договориться о "гуманитарном перемирии".

30 октября 2020 года Никола Пашинян направил Путину послание, в котором он "досконально представил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха, и возникшие в связи с ней вызовы".

Пашинян попросил "начать безотлагательные консультации по определению видов и размеров содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией» . В ответном заявлении российского МИД говорилось: «в соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении".

9 ноября 2020 года лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. Одним из пунктов стало размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией .

Решение Кремля направить в Нагорный Карабах российских миротворцев фактически нарушило формат Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

Оценки работы группы после войны 2020 года

17 ноября 2020 года на пресс-конференции Путин оценил роль усилий Франции и США по содействию посредничеству в Нагорном Карабахе, при этом ничего не сказав о роли Минской группы ОБСЕ .

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2020 года категорично заявлял на встречи с представителями Минской группы ОБСЕ во время их визита в Баку, что не приглашал с визитом Минскую группу. При этом он оценил ее деятельность: «к сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта. Хотя для этого Минская группа на протяжении 28 лет обладала соответствующим мандатом» .

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в декабре 2020 года посчитал необходимым возобновление переговоров в рамках Минской группы. На встрече с представителями МГ он подчеркнул приоритетность уточнения статус Нагорного Карабаха с учетом важности реализации права на самоопределение .

8 апреля 2022 года Сергей Лавров после переговоров с Араратом Мирзояном зафиксировал тот факт, что Минская группа ОБСЕ больше не в состоянии в текущем формате продолжать свою посредническую миссию в урегулировании карабахского конфликта. Лавров объяснил это тем, что другие два сопредседателя — США и Франция — не желают иметь общего дела с Россией после начала войны в Украине .

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает бессмысленными разговоры о возобновлении деятельности минской группы ОБСЕ. "Что касается посредников, то, к сожалению, сегодня в Армении высокопоставленные лица все еще говорят о минской группе (ОБСЕ). Считаю, что напрасно, это не имеет никакого смысла. Минская группа фактически была парализована в 2019 году", – сказал Алиев в апреле 2022 года .

24 июня 2022 года по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым Сергей Лавров заявил, что Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, однако европейцы признают, что базой для окончательного разрешения всех остающихся вопросов служат три заявления лидеров России, Азербайджана и Армении .

В сентябре 2022 году Никол Пашинян на встрече с Филипом Рикером, назначенным американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, вновь подчеркнул важность восстановления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и использования опыта последней в контексте комплексного урегулирования нагорно-карабахской проблемы .

Формальный формат

Политологи считают, что после войны 2020 года формат Минской группы существует формально.

«Имея расхождения по широчайшему спектру проблем международной повестки дня, трудно рассчитывать на то, что по Карабаху представители Вашингтона, Москвы и Парижа смогут добиться прорыва», – считает Сергей Маркедонов, главный редактор журнала «Международная аналитика» .

Россия торпедирует деятельность Минской группы ОБСЕ, так как больше не рассматривает этот формат как платформу для сотрудничества с США, считают армянские политологи

И США, и Франция периодически пытаются внести активность в деятельность Минской группы. Были две встречи глав МИД Армении и Азербайджана, визиты посредников в регион, но содержательных переговоров под эгидой Минской группы не было", – считает политолог Тигран Григорян. «Если после осенней войны в Арцахе (Нагорном Карабахе) и до конфликта в Украине Россия видела интерес в деятельности Минской группы, сейчас Минский формат ей не интересен. Россия больше не заинтересована в международной легитимности своей миротворческой миссии» – полагает он.

Трехстороннее заявление по Карабаху не позволяет Армении предъявлять к России каких-либо требований, поскольку оно не имеет силы международного договора, считает политолог, эксперт по международному праву Андриас Гукасян. "Ни США, ни Франция не согласятся узаконить эту ситуацию. Обсуждение в ООН показало, что мировое сообщество настроено жестко в вопросе блокады Арцаха (Нагорного Карабаха)", – отметил политолог.

Россия и Азербайджан отошли от ранее принятых на себя в рамках Минской группы ОБСЕ обязательств, считает политолог, юрист-международник Ара Папян. "Была договоренность, что вопросы должны решаться в рамках Минской группы. Россия, введя контингент в Арцах (Нагорный Карабах), нарушила свои же обязательства", – заявил он.

Роспуск Минской группы

8 августа 2025 года в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. Министры иностранных дел двух стран обратились в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы.

Совет министров ОБСЕ принял решение закрыть с 1 сентября 2025 года всех институты, связанных с минским процессом по карабахскому урегулированию. Решение было принято на основании совместного обращения Азербайджана и Армении .

Все ранее принятые в рамках Минской группы решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утрачивают силу, заявил МИД Азербайджана . Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, заявил, что окончательно структура группы будет ликвидирована не позднее декабря 2025 года .

80 карабахских общественных организаций, объединенных в союзе "Единение за Арцах" в совместном заявлении на имя председателя ОБСЕ указали, что роспуск Минской группы ОБСЕ подрывает авторитет организации и оставляет вопрос о правах армянских жителей региона неразрешенным.

Примечания