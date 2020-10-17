17 октября 2020, 21:50
Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
Стороны конфликта в Нагорном Карабахе объявили о прекращении огня с полуночи 18 октября.
Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"
"Республика Армения и Республика Азербайджан приняли решение объявить гуманитарное перемирие 18 октября с 0:00 по местному времени (23.00 17 октября. - Прим. "Кавказского узла")", – процитировал заявление МИД Армении "Интерфакс".
Министерство иностранных дел Азербайджана также анонсировало перемирие с 00.00 18 октября. Это решение было принято после заявления президентов Франции, России и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 года, говорится в публикации.
Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".
"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"