17 октября 2020, 21:50

Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе объявили о прекращении огня с полуночи 18 октября.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

"Республика Армения и Республика Азербайджан приняли решение объявить гуманитарное перемирие 18 октября с 0:00 по местному времени (23.00 17 октября. - Прим. "Кавказского узла")", – процитировал заявление МИД Армении "Интерфакс".

Министерство иностранных дел Азербайджана также анонсировало перемирие с 00.00 18 октября. Это решение было принято после заявления президентов Франции, России и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 года, говорится в публикации.

Представители Нагорного Карабаха не участвовали в переговорах, но карабахский МИД положительно отнесся к принятому решению. "Мы приветствуем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Армении по прекращению огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта для снижения напряженности. Республика Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") подтверждает свою готовность соблюдать условия прекращения огня в гуманитарных целях согласно Московскому заявлению от 10 октября и договоренностям от 17 октября", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление внешнеполитического ведомства Нагорного Карабаха.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.

Примечание:

"Минобороны Армении отчиталось о двух сбитых азербайджанских самолетах", "Степанакертцы отказались выйти из убежищ из-за угрозы обстрелов", "Армения обвинила Азербайджан в попытке захватить Гадрут".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Азербайджан объявил об установлении контроля над городом Физули

    Азербайджанские солдаты заняли территорию полностью разрушенного города Физули и семи сел района, объявил президент Ильхам Алиев, пообещав восстановить населенные пункты. Армения обвинила Азербайджан в нарушении своего воздушного пространства, а азербайджанское Минобороны рапортовало о сбитом штурмовике ВВС Армении.

17 октября 2020, 18:47

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