04:27, 5 мая 2026

Активисты заявили о разрушении мемориала жертв геноцида армян в Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По данным организации Caucasus Heritage Watch, основанным на спутниковых снимках, мемориал к 100-летию геноцида армян 1915 года, установленный в Степанакерте, был разрушен.

Как писал "Кавказский узел", карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. Так, в декабре 2025 года в азербайджанском сегменте соцсетей появилось видео с разрушениями внутри монастыря "Ериц Манканц", а спутниковые снимки показали разрушения монастыря Святого Всеспасителя. Историки призвали международное сообщество отреагировать на разрушение армянских памятников. Христианские памятники в Азербайджане охраняются государством, настаивают азербайджанские эксперты. 

12 мая 2024 года фонд по изучению армянской архитектуры сообщил со ссылкой на спутниковые снимки территории, что церковь "Сурб Амбарцум" в Карабахе полностью разрушена. Церковь была построена в 1990-х годах, поэтому не входит в число исторических памятников, охраняемых законом Азербайджана, возразили в Баку.

Организация Caucasus Heritage Watch сообщила 4 мая о разрушении мемориала жертв геноцида армян в Степанакерте (азербайджанское название - Ханкенди), пишут "Новости-Армения".

Активисты организации заявили, что спутниковые снимки Airbus и Planet доказывают, что памятник и связанный с ним мемориальный комплекс были разрушены в период с 14 июля 2025 года по 25 апреля текущего года.

Мемориал был установлен к 100-летию геноцида армян в 1915 году. В белой мраморной колокольне находился реликварий с человеческими останками из сирийской пустыни Дер-Зора.

Автор: "Кавказский узел"

