×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:41, 4 мая 2026

Чиновник со Ставрополья заподозрен в махинациях с ликвидацией свалок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начальник управления ЖКХ администрации Нефтекумского округа отправлен под домашний арест по делу о превышении полномочий при исполнении муниципальных контрактов. Ущерб от его действий оценен в более чем 14 млн рублей.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2024 года обвиняемый подписал акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о видах и стоимости услуг. В документах значилось, что подрядчик выполнил два муниципальных контракта на более чем 28 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, однако на деле условия договоров не соблюдались. Ущерб, нанесенный бюджету округа, превысил 14 млн рублей.

Отмечается, что в обмен исполнитель контрактов бесплатно отремонтировал два служебных кабинета в здании окружной администрации, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю в Telegram-канале.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа обвиняется в превышении должностных полномочий . По ходатайству следователя суд поместил его под домашний арест. 

В отношении же исполнителя муниципальных контрактов возбуждены два уголовных дела о мошенничестве, которые находятся в производстве, уточнило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что в конце марта суд в Ставрополе отправил в СИЗО главу краевого Минпрома Ивана Ковалева и его заместителя Надежду Пронскую. Прокуратура потребовала уволить Ковалева в связи с утратой доверия.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сергей Дудченко и Николай Мурнев в суде. Скриншот публикации в Telegram-канале группы поддержки.
22:58, 4 мая 2026
Оглашен приговор политзаключенным Мурневу и Дудченко
21:05, 4 мая 2026
Житель Ставрополья осужден по делу о террористической организации
15:48, 4 мая 2026
Военный со Ставрополья убит в зоне СВО
14:27, 1 мая 2026
Боец со Ставрополья убит в военной операции
00:38, 1 мая 2026
Антикоррупционный иск к Руслану Цаликову поступил в суд
Персоналии
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
11:55, 4 мая 2026
Меликов Сергей Алимович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:54, 4 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Сергей Дудченко и Николай Мурнев в суде. Скриншот публикации в Telegram-канале группы поддержки.
04 мая 2026, 22:58
Оглашен приговор политзаключенным Мурневу и Дудченко

Пляж в Благовещенской. Фото: https://t.me/MoreOz/122955?single
04 мая 2026, 18:10
Пляж в Благовещенской готовят к открытию без засыпки привозным песком

Тляратинский район. Фото: Shikhsaidova1 https://ru.wikipedia.org/
04 мая 2026, 10:55
Дорога к одному селу остается перекрытой в Дагестане

Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265
01 мая 2026, 20:06
Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше