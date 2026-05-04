Чиновник со Ставрополья заподозрен в махинациях с ликвидацией свалок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начальник управления ЖКХ администрации Нефтекумского округа отправлен под домашний арест по делу о превышении полномочий при исполнении муниципальных контрактов. Ущерб от его действий оценен в более чем 14 млн рублей.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2024 года обвиняемый подписал акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о видах и стоимости услуг. В документах значилось, что подрядчик выполнил два муниципальных контракта на более чем 28 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, однако на деле условия договоров не соблюдались. Ущерб, нанесенный бюджету округа, превысил 14 млн рублей.

Отмечается, что в обмен исполнитель контрактов бесплатно отремонтировал два служебных кабинета в здании окружной администрации, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю в Telegram-канале.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа обвиняется в превышении должностных полномочий 1 . По ходатайству следователя суд поместил его под домашний арест.

В отношении же исполнителя муниципальных контрактов возбуждены два уголовных дела о мошенничестве, которые находятся в производстве, уточнило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что в конце марта суд в Ставрополе отправил в СИЗО главу краевого Минпрома Ивана Ковалева и его заместителя Надежду Пронскую. Прокуратура потребовала уволить Ковалева в связи с утратой доверия.