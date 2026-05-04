21:05, 4 мая 2026

Житель Ставрополья осужден по делу о террористической организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку жителя Ставропольского края, признав его участником террористической организации. 

Осужденному 21 год, он уроженец Андроповского района Ставропольского края и и житель одноименного муниципального округа. До приговора он находился под стражей. 

Согласно версии следствия, в апреле 2025 года молодой человек “вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации, с целью последующего совершения преступлений от ее имени”. “В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся”, - говорится в сообщении краевого Следкома. 

В ведомстве не уточнили, о какой именно террористической организации идет речь, какой была процедура вступления и какие именно преступления планировал совершать обвиняемый. В прокуратуре отметили, что подсудимый являлся “приверженцем радикально-экстремистских взглядов”, не поясняя, в чем именно его взгляды заключались. 

По версии прокуратуры, молодой человек, “добровольно вступил в международную террористическую организацию, тем самым выразил готовность действовать в ее интересах”. О приготовлении к конкретным преступлениям в сообщении ведомства также не сказано. 

Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 10,5 годам заключения с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующего срока – в колонии строгого режима. Вмененная ему статья об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России) предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы. 

Согласно данным картотеки суда, последний приговор обвиняемому по этой статье был вынесен сегодня, 4 мая. Имя обвиняемого в карточке дела, которое поступило на рассмотрение лишь 10 марта скрыто. Предыдущий приговор по аналогичному обвинению выносился 30 апреля; карточка этого дела, поступившего в суд в начале апреля и рассмотренного за одно заседание, также анонимизирована.

"Кавказский узел" также писал, что в конце апреля военный суд в Ростове-на-Дону уроженца Карачаево-Черкесской Республики Дмитрия Сыромятова к 18 годам заключения, признав его виновным в деятельности террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В декабре 2024 года глава Чечни озвучил идею исключить из списка террористических организаций группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"*, захватившую власть в Сирии.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

