Отменена угроза атаки безэкипажных катеров в Туапсе

В Туапсе отменена объявленная утром угроза атаки безэкипажных катеров.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром глава Туапсинского округа предупредил горожан об угрозе атаки безэкипажных катеров.

Угроза атаки миновала, сообщил в 12.02 мск в своем телеграм-канале глава Туапсинского округа Сергей Бойко. "Отмена угрозы безэкипажных катеров!" – написал он. Возможность оставлять комментарии под публикациями чиновника отключена.

По состоянию на 13.50 мск, оперштаб Кубани и Минобороны не сообщили в своих телеграм-каналах об атаке катеров на Туапсе.

Напомним, 1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля.

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Туапсе подвергался и атакам безэкипажных катеров. Так, 24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

В сентябре 2025 года в Краснодарском крае был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.