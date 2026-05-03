Боец из Волгоградской области убит в боевых действиях
Алексей Павлов из Киквидзенского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1770 бойцов из Волгоградской области.
Как писал "Кавказский узел", к 2 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1769 бойцов из Волгоградской области.
В военной операции убит Алексей Павлов из Киквидзенского района, сообщает волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого - муниципальное учреждение "ИАВ". Подробности биографии и гибели военнослужащего в публикации не приведены.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1770 бойцов из Волгоградской области.
Ранее о смерти бойца из Киквидзенского района стало известно в сентябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Александр Дербенев.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.
