Разлив мазута в Керченском проливе

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15 декабря 2024 года в Керченском проливе два российских танкера с мазутом потерпели крушение из-за шторма. В результате произошел масштабный разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям.

Что произошло

15 декабря 2024 года в Керченском проливе на фоне шторма два танкера потерпели крушение. Танкер "Волгонефть 212", перевозивший около 4,3 тысячи тонн мазута, получил повреждения и сел на мель. С него были эвакуированы 13 моряков, один из них погиб. Второй танкер "Волгонефть 239", также перевозивший нефтепродукты и получивший повреждения, сел на мель в 80 метрах от берега около порта Тамань, сообщило МЧС. Ведомство рапортовало об эвакуации 14 членов экипажа спустя сутки после аварии. .

19 декабря 2024 года капитан нефтетанкера, на котором в результате крушения погиб матрос, был заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест .

На месте инцидента произошел разлив нефтепродуктов. Всего поврежденные танкеры перевозили более 9 тысяч мазута .

МЧС назвало причиной крушения танкеров сложные погодные условия: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов. При этом РИА Новости сообщило, что у «Волгонефти 239» не было разрешения на плавание .

Первые кадры катастрофы

17 декабря 2024 года в СМИ и соцсетях появились фото и видео, на которых показана черная масса, покрывающая пляжи на побережье от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станице Благовещенской в Анапе . Видео перепачканных им морских птиц опубликовали местные Telegram-каналы .

Эколог Евгений Витишко в своем телеграм-канал попросил жителей Кубани отправлять ему фотографии и видео загрязнений и пострадавших животных, указывая координаты. Также он сообщил о наборе волонтеров для спасения животных. В станице Благовещенская к уборке пляжа подключились 40 волонтеров.

В Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации .

Реакция властей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев создал оперативные штабы в двух муниципалитетах края под председательством их глав. “Для ликвидации последствий направлены группы регионального отряда «Кубань-СПАС», МЧС России, благодарен волонтерам, которые пришли на помощь. От оперативных служб сейчас на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники”, – написал он в своем Telegram-канале . Позже губернатор сообщил, что спасатели приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе.

18 декабря 2024 года зона загрязнения мазутом на побережье Кубани увеличилась в полтора раза и достигла 49 километров. Очисткой пляжей побережья от Тамани до Анапы в этот день занималось уже 4 тысячи волонтёров .

В Витязево был открыт пункт спасения птиц, их очисткой от мазута занимались как ветеринары, так и волонтёры. Мазута все больше, птицам грозит гибель — для них открыли пункт спасения .

18 декабря волонтеры волонтеры нашли на берегу в Анапе молодую самку дельфина .

Волонтеры и экологи о действиях властей

Активисты заявили, что чиновники занижают последствия от разлива мазута. Волонтеры заявили, что “власти говорят о тысячах спасателей, но волонтеры “насчитали не более 50" . "Тракторы и КамАЗы тоже частные”, владельцы “магазинов волонтерам оплачивают респираторы, лопаты, мешки”…, – сообщили волонтеры.

Опрошенные "Кавказским узлом" экологи призвали усилить работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Ситуация крайне серьезная и требует мобилизации большого количества людей и техники, отметил эколог Евгений Витишко.

Мазут после сбора подлежит переработке или утилизации, и это требует строгого контроля. Нефтепродукты могут быть захоронены на специально оборудованных полигонах, но это является исключительным шагом, если переработка невозможна, подчеркнул эколог Валерий Бриних.

Требования волонтеров

18 декабря 2024 года местные власти сообщили, что центральный пляж Анапы почти полностью очищен от мазута, остались локальные загрязнения, работы на месте продолжаются. Еще один, более отдаленный пляж, очищен от нефтепродуктов полностью .

19 декабря 2024 года был объявлен новый сбор добровольцев. В очистке анапских пляжей от нефтепродуктов задействовано более пяти тысяч человек, власти развернули инфраструктуру, в том числе пункты обогрева, а также установили боновые заграждения, сообщили власти. По данным управления МЧС, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе принимают участие более пяти тысяч человек, в том числе спасатели, волонтеры и казаки.

Активист из Анапы Максим Резников опубликовал на портале Change.org петицию, адресованную главе МЧС России Александру Куренкову. "Требуем от местных и федеральных властей немедленного усиленного вмешательства в проблему устранения последствий экологической катастрофы в Керченском проливе. (...) В Анапе, в Витязево и дальше продолжает распространяться по побережью (к вечеру 19 декабря пятна дошли до Утриша). Птицы и дельфины гибнут, а мазут неумолимо впитывается в песок, что может привести к необратимым последствиям” – написал активист.

Волонтер из Витязево Альбина Шатохина 19 декабря через прямую линию Путина записала видеообращение на фоне мазутного моря. Она обратилась с призывом "помочь курортным пляжам края, так как силами волонтеров не справиться". На видео девушки видно, как на берег накатывают мазутные волны, а сам песчаный пляж засыпан мазутом.

Повторный выброс мазута

К 20 декабря 2024 года число волонтеров и спасателей, участвующих в Краснодарском крае в устранении последствий разлива мазута, выросло до 6000. На побережье собрано 3,3 тысячи тонн загрязненного песка, сообщило МЧС. Был обнаружен второй погибший дельфин-азовка, внесенный в Красную книгу. В природном парке "Анапская пересыпь" толщина слоя мазута местами превышает 10 сантиметров, загрязнено 45 гектаров территории. Всего выбросы нефтепродуктов зафиксированы на протяжении 44 километров береговой линии близ Анапы. Сотня волонтеров занята отмывкой птиц от мазута, птицы направлены в Краснодар и Ставрополь, сообщили активисты. Власти проинформировали, что в районе Витязево зафиксирован повторный выброс мазута. .

Показательный отчет

Губернатор Кубани провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали . У добровольцев тем временем истощаются силы из-за тяжелой работы в антисанитарных условиях, а от властей по-прежнему нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили волонтеры.

Увеличение зоны загрязнения и погибшие дельфины

К 21 декабря 2024 года зона загрязнения на морском берегу в Краснодарском крае увеличилась до 54 километров, сообщило в своем Telegram-канале МЧС..

К 22 декабря 2024 года число погибших дельфинов, найденных волонтерами увеличилось до 11, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на директора научно-экологического центра "Дельфа" Татьяну Белей. "Шесть на берегу. Два в воде - это в Новороссийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки", - сказала Белей.

Согласно информации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, уже убрано более 17 тысяч тонн загрязненного грунта в Анапе и Темрюкском районе. "Очищено около 39 километров береговой территории, - сообщил он в своем телеграм-канале. - 14,5 тысячи тонн грунта уже вывезли для утилизации на специализированные предприятия" .

Обращение к Путину

Волонтеры направили 22 декабря 2024 года обращения к Владимиру Путину и Михаилу Мишустину с требованием, усилить работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

"Масштаб беды требует такого же масштабного вовлечения и государства, и крупного бизнеса – а этого нет. Сил и средств выделяется крайне недостаточно, необходимые меры не принимаются. Вместо бульдозеров мазут вынуждены убирать люди лопатами и совками, дыша ядовитыми испарениями. Собранный в мешки мазут не вывозится вовремя, а уходит обратно в песок", – сказано в обращении, опубликованном 22 декабря в телеграм-канале "Анапа. Волонтеры моря".

Шторм

23 декабря 2024 года после шторма произошел новый выброс мазута . Работы по расчистке побережья в Краснодарском крае были приостановлены из-за шторма. Волонтеры и местные жители сообщали о том, что мешки с мазутом, собранные волонтерами на пляже Анапы, смывает обратно в море. По их словам, не все мешки успели вывезти с пляжа

Волонтеры, которые принимают участие в очистке побережья, направили обращения президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием, усилить работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.В сообщении сказано, что власти до сих пор не начали откачку мазута из аварийного танкера "Волгонефть-239". Они потребовали ввести режим ЧС регионального уровня, выделить дополнительные силы МЧС, Морспасслужбы, корпоративных аварийно-спасательных формирований и дополнительную технику – фронтальные погрузчики, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, чтобы ими ручной труд был заменен везде, где возможно, говорится в сообщении в Telegram-канале "Анапа. Волонтеры моря" .

Также авторы обращения потребовали вывозить собранный мазут с пляжей до конца каждого дня, увеличить в несколько раз число судов-нефтесборщиков, начать откачку мазута с танкеров, а также удалить из Черного и Азовского морей все танкеры, имеющие запрет на плавание.

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