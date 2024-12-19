Военные и работники санаториев привлечены к очистке побережья в районе Анапы

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Более 5,5 тысяч спасателей и волонтеров принимают участие в очистке побережья от мазута, к работам привлечены 300 военных и более 1,5 тысяч сотрудников санаториев. Путин назвал случившееся экологической бедой.

Как писал "Кавказский узел", активисты заявили, что чиновники занижают последствия от разлива мазута в Краснодарском крае после крушения двух танкеров в Керченском проливе.

15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение из-за шторма, в результате произошел разлив нефтепродуктов. Жители Анапы опубликовали в сети фото и видео, на которых показаны на берегу пятна мазута, разлившегося в результате крушения танкеров. 18 декабря стало известно, что около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом, волонтеры организовали спасение испачканных нефтепродуктами птиц.

В очистке прибрежной полосы Анапы и Темрюкского района участвуют более 5,5 тысяч человек, сообщил сегодня оперштаб Кубани.



В работах по очистке берега участвуют более 1,5 тысяч сотрудников санаторно-курортной отрасли, отчиталась сегодня мэрия Анапы. Также отели и здравницы помогают обеспечивать горячим питанием специалистов служб и волонтеров, помогают с размещением добровольцев из разных регионов, говорится в Telegram-канале мэрии.

Более 300 военнослужащих Анапского гарнизона приступили к уборке береговой линии Джемете и Витязево. Их работу координируют специалисты отдела по взаимодействию с военнослужащими и казачеством мэрии курорта. Фронт работ определен на ближайшие три дня, говорится в другом сообщении.

В Краснодарском крае убрано более 860 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта Продолжается мониторинг береговой линии на 70 километрах. Дополнительных нефтяных пятен не обнаружено, сообщило сегодня МЧС России.

Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции и прямой линии назвал произошедшее в Керченском проливе экологической бедой.



"Во-первых, это, конечно, беда экологическая. Это совершенно очевидно. Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывают, что, по их мнению, капитаны судов нарушили соответствующие правила и не ушли вовремя в укрытие. Некоторые суда ушли в укрытие, и с ними все нормально. А те не ушли, да и на якорь встали не там, где было положено. Пускай соответствующие службы - и Минтранс, и правоохранительные органы с этим разбираются", - привел его слова "Интерфакс".

Всего из потерпевших крушение танкеров вытекло 40% нефтепродуктов, заявил Путин

"Почему я говорю о том, что это беда большая и катастрофа? Потому что почти 40% топлива вытекло, это уже ясно", - привело его слова ТАСС.

Опрошенные "Кавказским узлом" экологи призвали усилить работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

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