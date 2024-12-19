Данные властей Кубани о последствиях разлива мазута поставлены под сомнение

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Чиновники занижают последствия от разлива мазута в Краснодарском крае после крушения двух танкеров в Керченском проливе, заявили активисты. Экологи призвали усилить работу по ликвидации последствий инцидента.

Как информировал "Кавказский узел", 15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение из-за шторма, произошел разлив нефтепродуктов. Жители Анапы опубликовали в сети фото и видео, на которых показаны на берегу пятна мазута, разлившегося в результате крушения двух танкеров. 18 декабря стало известно, что около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом, волонтеры организовали спасение испачканных мазутом птиц.

18 декабря несколько тысяч волонтеров вышли на побережье от Тамани до Анапы собирать мазут, который попал в Черное море после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Двое активистов Ирина и Николай (имена изменены по просьбе активистов) из хутора Белый Темрюкского района Краснодарского края рассказали, что вторые сутки трудятся на сборе мазута.

Данные, озвучиваемые властям, не соответствуют действительности, заявила Ирина. "Чиновники только вещают как все здорово и как у них все под контролем", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Власти говорят о тысячах спасателей, которые чистят береговую линию, пояснила она, добавив, что "мы насчитали не более 50" . "Трактора и "Камазы" тоже частные. На некоторых из них наши знакомые волонтерят. Держатели магазинов волонтерам оплачивают респираторы, лопаты, мешки… все на кассах выдают бесплатно от Тамани до Анапы", – рассказала Ирина.

Люди сплотились и борются с последствиями разлива мазута вместе, продолжила она. Ирина отметила, что по подсчетам активистов, в ликвидации трагедии принимают участие порядка 4000 волонтеров.

"Берем мешки и собираем мазут. Его морем выбрасывает на берег толстым слоем. От кромки моря по берегу метров на 10 в сторону берега. Толщина мазутной корки 4-5 сантиметров. Лопатами мы его собираем и в черные мешки складываем. Но как вы понимаете, собрать без песка невозможно. Мазут тяжелый, он просто проваливается в песок. И, что самое страшное, уходит на глубину и доставать его оттуда все сложнее и сложнее. Сегодня на второй день было сложнее, чем вчера", – рассказала Ирина.

Люди, которые принимают участие в сборе мазута, торопятся, потому что если начнется шторм, то мешки, в которые собран мазут, могут быть унесены в море. "Не хватает техники и рабочих рук, чтобы грузить эти мешки", – отметила активистка.

Каждый самосвал может принять около 10 тонн собранного мазута, активисты насчитали по побережью в Темрюкском районе не более 30 самосвалов.

По ее мнению, в действительности мазута разлилось больше, чем это заявлено официально. "Режим ЧС вводить необходимо. Это настоящая экологическая катастрофа", – подчеркнула активистка.

После трех часов сбора мазута из-за неприятного запаха начинает болеть голова. Люди, принимающие участие в сборе мазута, жалуются, что, когда они вечером приходят домой, то у них начинается тошнота и головные боли. "Я сама лежала всю ночь с головной болью, несмотря на то, что пыталась работать в маске", – сказала Ирина.

Часть волонтеров спасает птиц, в основном это ветврачи из ветклиник. Они помещают животных в отдельные коробки, отмывают их, приносят корм, рассказал Николай.

В море плавает большое черное пятно, которое течением несет в сторону Сочи, отметил он. Николай не исключил, что последствия катастрофы не закончатся только Анапой, а могут распространиться на Новороссийск, Туапсе, Сочи. "Потому что объем мазута, который не выброшен на берег и находится в море, реально огромный", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он с Ириной проехал 90 километров от Тамани до Анапы и обратно, чтобы понять, куда самосвалы свозят собранный мазут.

"Мы проследовали за самосвалами, и они привели нас к небольшой огороженной площадке в хуторе Белый, где проживает порядка 2000 человек. На заборе этой огороженной площадки висит табличка, на которой написано: ООО "Ртутная безопасность". Самосвалы сваливали туда эти мешки, и водители нам сказали, что чиновники распорядились везти этот опасный груз именно сюда. На территории мы увидели две небольшие постройки и больше ничего", – рассказал Николай.

Активист заявил, что не обнаружил признаков утилизации на утилизационной площадке. "Многие жители хутора, видя вереницы самосвалов с мазутом, уже начали нервничать, потому что если с этой неподготовленной для свалки мазута площадки он начнет выливаться в почву, то попадет в грунтовые воды, а у всех в этом хуторе колодцы. Тогда вода станет отравленной и жизнь невозможной. Мы сразу подумали, что получается в одном месте спасаем, а другое загрязняем", – указал активист.

Площадка, на которую свозят собранный мазут, будет заполнена через несколько дней, и мазут начнет разливаться, подчеркнул Николай.

Эколог Евгений Витишко назвал корреспонденту "Кавказского узла" экологическую ситуацию крайне серьезной и требующей мобилизации большого количества людей и техники. Он назвал ситуацию сопоставимой с ситуаций 2007 года, когда в результате шторма в Керченском проливе затонули четыре судна, одно из которых, разломилось надвое. Тогда в море по оценкам властей попало около 1,6 тысячи тонн мазута. "В настоящее время официально озвучивается цифра в 3 тысячи тонн мазута. Эколог руководит в Анапе штабом по спасению птиц.

Эколог Валерий Бриних так же считает произошедшее "серьезной экологической проблемой, особенно в таких масштабах". По его оценкам мазут опасен для окружающей среды и для человека, потому что содержит токсичные углеводороды, которые негативно влияют на морские и прибрежные экосистемы, уничтожает флору и фауну, угрожает птицам, рыбе и другим организмам. Для человека прямой контакт с мазутом может вызвать кожные раздражения и аллергические реакции. Его испарения токсичны, могут провоцировать головные боли, проблемы с дыханием, а при длительном воздействии – отравления. Мазут трудно разлагается, может сохраняться в почве и воде длительное время, угрожая экосистемам.

Для сбора мазута, выброшенного на берег, применяются механические сборы с использованием насосов, боновых заграждений и другие устройства для изоляции и сбора мазута с поверхности воды и береговой линии. Ручной сбор. На берегах мазут собирается вручную или с использованием экскаваторов и другой техники, особенно в сложных участках. Применяются так же различного происхождения сорбенты, которые поглощают мазут. Сорбенты облегчают сбор остатков и предотвращают распространение нефтепродукта.

После сбора, мазут подлежит переработке или утилизации: Термическая переработка включает сжигание мазута в специализированных печах. Это наиболее распространенный метод, но он требует строгого контроля за выбросами. Захоронение, используют в крайних случаях, если ничего сделать другое не получается. Мазут может быть захоронен на специально оборудованных полигонах. Однако это является последним шагом, если переработка невозможна, пояснил Бриних корреспонденту "Кавказского узла".

Подобного рода масштабные экологические проблемы требуют немедленного объявления режима ЧС, оповещения жителей о загрязнении, введения запрета на посещение пляжей и купания до завершения очистки в курортный сезон, сказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист Ирина Желтухина.

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