Увеличилась зона загрязнения мазутом береговой линии на Кубани

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Около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом, за сутки сотрудникам МЧС и волонтерам удалось очистить около 10 километров этой зоны. Волонтеры организовали спасение испачканных мазутом птиц.

Как информировал "Кавказский узел", 15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение из-за шторма, произошел разлив нефтепродуктов. Жители Анапы опубликовали в сети фото и видео, на которых показаны на берегу пятна мазута, разлившегося в результате крушения двух танкеров. В станице Благовещенская к уборке пляжа подключились 40 волонтеров.

Зона загрязнения мазутом на побережье Кубани 18 декабря увеличилась в полтора раза и достигла 49 километров. По информации МЧС России, спасатели работают над очисткой около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка. Зона патрулирования, где не исключены новые выбросы, составляет 70 километров, говорится в сообщении ведомства.

В Анапе, где из-за разлива нефтепродуктов введен режим ЧС, силами сотрудников МЧС и добровольцев был полностью очищен центральный пляж, всего за сутки силами нескольких тысяч человек удалось очистить около 10 километров пляжей, сообщил оперативный штаб Кубани.

По информации оперштаба, работы продолжаются и в ночное время при помощи 65 световых башен. Новый сбор добровольцев объявлен 19 декабря, для волонтеров в Витязево действует единый штаб, где можно получить необходимый инвентарь для работы. Там же на Черноморской улице в Витязево организован пункт помощи птицам, пострадавшим от разлива мазута, их передают экологам и ветеринарам. Отмытые птицы останутся на попечении орнитологов до следующей линьки, поскольку даже после очистки оперения от мазута они не смогут улететь.

"Восхитило, что очень много людей решило присоединиться к спасению пляжей от мазута. Все работают дружно. Собирают деньги для крахмала и муки, чтобы очистить птиц. В магазинах не осталось этих продуктов”, - цитирует рассказ очевидца 72.RU.

Эколог Евгений Витишко в своем телеграм-канале публикует фотографии пострадавших птиц, которых волонтеры называют "пациентами". Ночью 19 декабря он сообщил, что большую партию "средств для отмытия птиц" экологам передали друзья из Ростова-на-Дону.

В связи с разливом мазута был зафиксирован как минимум один случай гибели дельфина, экологи обнаружили погибшее животное в Анапе, передает "BFM Кубань".

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