Волонтеры откликнулись на призыв помочь спасти пляжи Анапы от мазута

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40 добровольцев вышли на очистку пляжа от мазута.

Как информировал "Кавказский узел", 15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение из-за шторма, произошел разлив нефтепродуктов. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков, один из них погиб. 14 членов экипажа танкера "Волгонефть 239" были эвакуированы спустя сутки. Жители Анапы опубликовали в сети фото и видео, на которых показаны на берегу пятна мазута, разлившегося в результате крушения двух танкеров.

Эколог Евгений Витишко в своем телеграм-канал попросил жителей Кубани отправлять ему фотографии и видео загрязнений и пострадавших животных, указывая координаты. Также он сообщил о наборе волонтеров для спасения животных, пострадавших от нефтепродуктов на Черном море.

К очистке пляжа подключились 40 добровольцев, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"В станице Благовещенская к уборке пляжа подключились 40 волонтеров. Вместе со спасателями они собирают в мешки песок со следами нефтепродуктов. Всего на этом участке пляжа в настоящий момент работают уже 70 человек", - отметили в оперштабе.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. В двух муниципалитетах экстренно развернуты оперативные штабы. В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе задействованы 267 человек и 50 единиц техники. Позже Кондратьев сообщил, что спасатели приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе, пишет "Интерфакс".

В управлении МЧС по региону сообщили, что работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов ведутся от поселка Волна Темрюкского района до Анапы.

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