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00:58, 1 ноября 2026

Прокуратура потребовала ужесточить наказание Алексею и Янине Копайгородским

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В апелляционном определении прокуратура попросила ужесточить приговор бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому с 15 до 21 года лишения свободы, а его супруге Янине - с девяти до 16 лет.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября суд приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам лишения свободы, а его супругу Янину - к девяти годам лишения свободы, признав их виновными в хищении земельных участков и получении взяток.

Прокуратура подала представление в апелляционную инстанцию с требованием ужесточить приговор бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине, пишет 31 октября "Коммерсант" со ссылкой на адвоката супруги бывшего мэра Елизавету Меткину.

Ведомство попросило апелляционную инстанцию увеличить срок наказания Копайгородского с 15 до 21 года лишения свободы, а Копайгородской - с девяти до 16 лет. По словам Меткиной, в представлении говорится о "дерзости совершенных Яниной Копайгородской преступлений, чувстве безнаказанности, пренебрежении законом", а также упоминается о "ее поведении после избрания в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста, а именно угрозы в самых нелицеприятных формах в адрес свидетелей и открытые попытки их подкупа". 

Также ведомство, как утверждает Меткина, настаивает на том, что Копайгородские не раскаялись в содеянном, при этом нанеся "колоссальный ущерб" как обществу, так и имиджу города Сочи.

Защита Янины Копайгородской, которая также подала апелляционную жалобу, настаивает на отсрочке от отбывания наказания, так как на иждивении ее находятся трое малолетних детей, аналогичную просьбу направил старший сын осужденной.

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Автор: "Кавказский узел"

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