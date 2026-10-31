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17:00, 31 октября 2026

Пострадавшие от разлива мазута районы Кубани отказались от зимних пляжей

Пляж Джемете. Скриншот фото Андрея Маковозова от 31.10.26, https://t.me/makovozovy/70747.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Анапе и Темрюкском районе, которые пострадали от разлива мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, в этом году не будут открывать зимние пляжи. От идеи быть местом для зимнего отдыха на берегу отказались также власти Сочи и Славянского района.

Как писал "Кавказский узел", на спутниковом снимке, сделанном в конце октября, видна утечка у кормы "Волгонефти-212".  Пятна-слики, протягивающиеся от коффердамов, возведенных над затонувшими частями двух танкеров, фиксируются на протяжении всего октября.

В Анапе и Сочи в этом году решили отказаться от организации зимних пляжей. Причина — вопросы безопасности на фоне участившихся атак БПЛА и безэкипажных катеров, сообщило краевое министерство курортов, туризма и олимпийского наследия. Зимой на Кубани будут работать всего 29 зимних пляжей:  Геленджик — 18 пляжей,  Новороссийск — 5 пляжей,  Туапсинский округ — 1 пляж,  Курганинский район — 1 пляж. Также круглогодичные зоны отдыха продолжат работать в Белоглинском и Приморско-Ахтарском районах.

Прошлой зимой на Кубани работало более 70 зимних пляжей. Теперь их количество сократилось более чем вдвое. Анапа, Сочи, Темрюкский и Славянский районы в этом сезоне решили отказаться от благоустройства зимних пляжей, сообщает "Коммерсант".

Блогер Андрей Маковозов побывал сегодня на пляжах Джемете, там есть небольшие выбросы мазута. «Мощный шторм выбросил на берег водоросли и мусор, который оперативно убирают сотрудники курортов Анапы. Есть чуток капель мазута, но не критично», — написал он в своем Telegram-канале. 

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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