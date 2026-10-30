Глава Новокубанска задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

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Силовики задержали главу Новокубанска. По версии силовиков, он совершил подлог, выдав документы о вводе в эксплуатацию СТО, зная, что на деле там работает бетонный завод. Ущерб от действий чиновника оценивается в 12,1 миллиона рублей.

Задержан глава Новокубанского городского поселения по подозрению в совершении должностных преступлений, сообщила сегодня управление Следкома по Краснодарскому краю. Он подозревается в служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями(часть 2 ст. 285 УК РФ).



По версии следствия, в 2022 году между администрацией Новокубанского городского поселения и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор аренды земельного участка с видом разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса». Однако на земельном участке был возведен и эксплуатировался бетонный завод, о чем главе города стало известно в 2025 году. При этом он внес заведомо ложные сведения в официальный документ, выдав незаконное разрешение на ввод в эксплуатацию станции технического обслуживания автомобилей, заведомо зная, что она фактически отсутствует. Таким образом ООО получило здание в собственность. Администрации Новокубанского городского поселения был причинен ущерб на сумму, превышающую 12,1 млн рублей. Дома и рабочем кабинете главы города проведены обыски.Следствие намерено ходатайствовать об аресте

Главой Новокубанска является Александр Минин, указано в сообщении на саййте администрации города.

"Кавказский узел" также писал, что в 2025 году силовики задержали главу Крымского района Сергея Леся по делу о злоупотреблении полномочиями, а на следующий день стало известно, что Октябрьский райсуд Краснодара отправил его под арест. Дело Леся дошло до суда.