Трое полицейских осуждены за превышение полномочий в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сочи приговорил к реальным срокам троих сотрудников полиции, которые не оформили миграционное нарушение по просьбе чиновника.

Дело полицейских Николая Клименко, Руслана Хатхоху и Георгия Каракяна рассматривал Адлерский районный суд Сочи. Все трое обвинялись в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (часть 3 статьи 286 УК России предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы).

Как установил суд, патрульный Георгий Каракян во время проверки одной из автомоек Сочи в январе 2025 года, обнаружил, что там работает гражданин Таджикистана. “Его патент разрешал работать разнорабочим, а в Краснодарском крае на 2025 год для иностранных граждан с такими патентами действовал запрет на работу в сфере мойки автомобилей”, – сообщила объединенная пресс-службы судов Кубани.

Каракян доставил мигранта в отдел, чтобы оформить нарушение, но командир взвода Николай Клименко получил от “знакомого представителя власти” по телефону просьбу не привлекать мужчину к административной ответственности.

Указание не составлять протокол на гражданина Таджикистана Клименко передал патрульному Каракяну через замкомандира роты Руслана Хатхоху. “В результате выявленное нарушение так и не было оформлено”, – отмечается в сообщении.

Все трое полицейских в суде отрицали обвинения, заявив, что версия следствия и прокуратуры “не соответствует действительности”. Суд назначил всем троим одинаковое наказание – по три года и шесть месяцев колонии с двухлетним запретом на работу в правоохранительных органах и на госслужбе после освобождения.

В пресс-службе добавили, что Николай Клименко и Руслан Хатхоху после приговора были взяты под стражу в зале суда; при этом не уточняется, находился ли Георгий Каракян под стражей до приговора. Дело чиновника, который попросил полицейских не оформлять миграционное нарушение, расследуется отдельно.

"Кавказский узел" также писал, что Дербентский городской суд отправил в СИЗО командира взвода батальона полка ДПС, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно распорядился освободить задержанного водителя, который отказался предъявить документы патрульным.