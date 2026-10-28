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20:40, 28 октября 2026

Жители четырех сел в Дагестане остались без воды после аварии на водоводе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате крупного прорыва магистрального водопровода без водоснабжения с 29 по 31 октября останутся жители четырех населенных пунктов Карабудахкентского района: Манаскента, Зеленоморска, Уллубийаула и Аччису. 

В Дагестане произошел крупный прорыв магистрального водопровода в районе аэропорта Махачкалы. Для ликвидации аварий коммунальщики остановили работу насоса первого подъема в Каспийске.

В результате без водоснабжения с 29 по 31 октября останутся жители четырех населенных пунктов Карабудахкентского района: Манаскента, Зеленоморска, Уллубийаула и Аччису, передает сегодня РИА "Дагестан" со ссылкой на МЧС региона.

В свою очередь Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения уточнил, что сегодня произошла крупная авария на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш" диаметром 1020 мм, сообщает "Интерфакс".

К месту аварии стянуты силы республиканской системы ликвидации чрезвычайных ситуаций: девять человек и четыре единицы техники. На самой линии работает одна бригада из семи специалистов на трех машинах. По предварительным данным, восстановить подачу воды планируют к 18.00 31 октября, уточнила пресс-служба МЧС.

"Кавказский узел" также писал, что 8 января жители Каспийска пожаловались, что воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. В феврале следователи провели обыски в коммерческой организации, занимающейся водоснабжением и водоотведением, в рамках расследования дела о халатности при обеспечении водой жителей Каспийска.

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Автор: "Кавказский узел"

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