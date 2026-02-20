В Каспийске проведены обыски по делу о халатности при водоснабжении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи провели обыски в коммерческой организации, занимающейся водоснабжением и водоотведением, в рамках расследования дела о халатности при обеспечении водой жителей Каспийска.

Как писал "Кавказский узел", 17 января власти Каспийска объявили, что подача воды горожанам постепенно восстанавливается. Однако уже на следующий день МЧС призвало жителей микрорайона Кемпинг и потребителей водонапорной станции "Хазар" воздержаться от употребления водопроводной воды для питья и приготовления пищи, а использовать бутилированную или кипяченую воду. Пользователи Telegram пожаловались, что воды так и нет, а там где ее дали, вода идет ржавая. 20 января жители рассказали, что водоснабжение домов восстановлено, но они покупают бутилированную воду, опасаясь низкого качества воды из крана. Также поставщик воды не зафиксировал 18-дневное отключение в Каспийске, это основание для административного дела и крупного штрафа, заявила Госжилинспекция Дагестана.

8 января жители Каспийска пожаловались, что воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Спустя еще неделю, 15 января, стало известно, что водоснабжение районов Каспийска, не восстановленное в нормальном режиме с конца декабря, прервано из-за новой аварии на водоводе. Двумя днями ранее, 13 января, следователи возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия водоснабжения в Каспийске.

Следственными органами СК России по Дагестану продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье 293 УК РФ (халатность) по факту длительного отсутствия водоснабжения на территории Каспийска, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета региона в Telegram-канале.

Проведены обыски в помещениях коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения. В следкоме отметили, что обыски проведены с целью изъятия финансовой и иной документации, имеющей значение для расследования уголовного дела.

"Кавказский узел" также писал, что нерешенные проблемы с услугами ЖКХ вызывают недовольство жителей Дагестана и провоцируют рост протестной активности, заявил руководитель управления МВД по Северному Кавказу.

В ходе прямой линии 27 ноября 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.