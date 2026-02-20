Боец из Северной Осетии убит на Украине

Артем Стишак из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 545 военнослужащих из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 544 бойцов из Северной Осетии.

Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В зоне боев на Украине убит житель Моздокского района Артем Стишак. Похороны Стишака состоятся 20 февраля в городе Моздок, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация.

Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 545 бойцов из Северной Осетии.

В предыдущий раз о смерти в СВО бойца из Моздокского района стало известно 24 января. В тот день администрация сообщила, что в военной операции убит Артур Бодыкьян.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".