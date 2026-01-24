Боец из Северной Осетии убит на Украине

Артур Бодыкьян из Моздокского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 540 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 539 бойцов из Северной Осетии.

В военной операции погиб житель Моздокского района Артур Бодыкьян, 1994 года рождения, сообщила 23 января в своем телеграм-канале районная администрация.

Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 540 бойцов из Северной Осетии.

В предыдущий раз о смерти в СВО бойца из Моздокского района стало известно 8 января. В тот день администрация сообщила, что в военной операции убиты Артем Саяпин и Сергей Коломиец.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.