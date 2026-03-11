ФСБ сообщила о задержании девушки из Хакасии за вербовку подростка из Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Хакасии отправляла подростку из Туапсе видео с нападениями на школы и инструкции по изготовлению бомб, заявили силовики.

По версии силовиков, жительница Саяногорска 2008 года рождения в мессенджере пропагандировала идеологию запрещенной в РФ террористической организации. Так девушка планировала вовлечь собеседников в незаконную деятельность.

В ходе расследования правоохранительные органы выявили подростка из Туапсе, которому девушка отправляла сюжеты с людьми, которые совершали теракты в образовательных учреждениях, а также инструкции по изготовлению средств поражения, сообщило сегодня издание "Кубань24".

В СК России по Красноярскому краю и в Хакасии возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, сообщаила пресс-служба управления ФСБ России по Хакасии.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам строгого режима жителя Краснодарского края Андрея Пешкова, который, по данным силовиков, убеждал знакомого примкнуть к "Русскому добровольческому корпусу"*.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.