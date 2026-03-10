Житель Кубани получил срок по делу о вербовке в РДК*

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам строгого режима жителя Краснодарского края Андрея Пешкова, который, по данным силовиков, убеждал знакомого примкнуть к “Русскому добровольческому корпусу”*.

Дело Андрея Пешкова из Краснодарского края Южный окружной военный суд рассматривал дело Андрея Пешкова с января, приговор ему был вынесен сегодня, 10 марта.

Пешкову вменялись статьи о содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК России предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы) и о публичных призывах к террористической деятельности через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России предполагает от пяти до семи лет заключения).

Согласно версии обвинения, Пешков в личной переписке отправил своему знакомому ссылку на официальный канал РДК* и некие информационные материалы, убеждая того вступить в террористическую организацию. Переписка между ними шла с 10 сентября 2024 года по 21 июля 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Обвинение в оправдании терроризма относится к эпизоду от 14 июня 2025 года - тогда Пешков, по данным силовиков, опубликовал текстовый комментарий об РДК*, заявив, что считает действия организации “правильными, заслуживающими поддержки и подражания”, информирует Telegram-канал суда.

Пешков приговорен к десяти годам строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Пресс-служба суда не уточнила, признал ли он свою вину. Комментариями адвоката обвиняемого относительно приговора и планов его обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

Имени Андрея Пешкова по состоянию на 19.20 мск сегодня нет в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону в феврале приговорил к шести годам строгого режима жителя Кубани Дмитрия Хасьянова, который заполнил анкету "кандидата на вступление в РДК"*. В начале марта к 14 годам строгого режима был приговорен 25-летний житель Кропоткина Владислав Суряднов, которого суд счел участником РДК*.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.