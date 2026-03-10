×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:22, 10 марта 2026

Житель Кубани получил срок по делу о вербовке в РДК*

Южный окружной военный суд. Фото: https://sudyrf.info/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам строгого режима жителя Краснодарского края Андрея Пешкова, который, по данным силовиков, убеждал знакомого примкнуть к “Русскому добровольческому корпусу”*. 

Дело Андрея Пешкова из Краснодарского края Южный окружной военный суд рассматривал дело Андрея Пешкова с января, приговор ему был вынесен сегодня, 10 марта. 

Пешкову вменялись статьи о содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК России предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы) и о публичных призывах к террористической деятельности через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России предполагает от пяти до семи лет заключения). 

Согласно версии обвинения, Пешков в личной переписке отправил своему знакомому ссылку на официальный канал РДК* и некие информационные материалы, убеждая того вступить в террористическую организацию. Переписка между ними шла с 10 сентября 2024 года по 21 июля 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы суда. 

Обвинение в оправдании терроризма относится к эпизоду от 14 июня 2025 года - тогда Пешков, по данным силовиков, опубликовал текстовый комментарий об РДК*, заявив, что считает действия организации “правильными, заслуживающими поддержки и подражания”, информирует Telegram-канал суда. 

Пешков приговорен к десяти годам строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Пресс-служба суда не уточнила, признал ли он свою вину. Комментариями адвоката обвиняемого относительно приговора и планов его обжалования “Кавказский узел” пока не располагает. 

Имени Андрея Пешкова по состоянию на 19.20 мск сегодня нет в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону в феврале приговорил к шести годам строгого режима жителя Кубани Дмитрия Хасьянова, который заполнил анкету "кандидата на вступление в РДК"*. В начале марта к 14 годам строгого режима был приговорен 25-летний житель Кропоткина Владислав Суряднов, которого суд счел участником РДК*.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
16:28, 10 марта 2026
Канатка на "Эльбрусе" возобновила работу
15:29, 10 марта 2026
Два бойца из Камышина убиты в военной операции
12:33, 10 марта 2026
Три контрактника из Калмыкии убиты в боевых действиях
03:38, 10 марта 2026
Власти отчитались о возобновлении работы поврежденного при атаке БПЛА детсада на Кубани
21:02, 9 марта 2026
Трое военных из Ростовской области убиты в зоне боевых действий на Украине
19:17, 9 марта 2026
Подполковник внутренней службы из Дагестана убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
БПЛА и ПВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:59, 9 марта 2026
11 дронов сбиты над регионами юга России
Мужчина в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:56, 6 марта 2026
Житель Кропоткина осужден как участник РДК*
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
21:54, 20 февраля 2026
Житель Кубани обвинен в призывах к терроризму
05:06, 18 февраля 2026
Дело Сергея Симоненко направлено на рассмотрение в ростовский суд
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Молодые люди в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 марта 2026, 17:25
Два жителя Ростовской области осуждены по делу о теракте

Женщина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 марта 2026, 13:31
Жительница Кубани обвинена в госизмене

Александр Сомряков. Фото: Политзек-Инфо / Telegram
09 марта 2026, 21:45
Близкие сообщили о давлении на Александра Сомрякова в кубанской колонии

Обломки беспилотника. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 марта 2026, 15:48
Детский сад на Кубани поврежден обломками дрона

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше