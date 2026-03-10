Четыре бойца из Дагестана убиты на Украине

Камиль Гасанов, Завур Далгатов, Мамед Мамедов и Эльман Хабаев убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 1848 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 9 марта власти и силовики признали, что в зоне боев на Украине убиты не менее 1844 бойцов из Дагестана.

О передаче государственных наград родным убитых бойцов в военной операции отчитался глава Махачкалы Джамбулат Салавов в Telegram-канале.

Камиль Гасанов, Завур Далгатов, Мамед Мамедов и Эльман Хабаев награждены орденами Мужества посмертно. Подробности биографий и гибели бойцов в сообщении главы города не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1848 бойцов из Дагестана.

В предыдущий раз о смерти бойца из Махачкалы стало известно в феврале. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убит Яраш Шамшидов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".