Четыре бойца из Дагестана убиты на Украине
Камиль Гасанов, Завур Далгатов, Мамед Мамедов и Эльман Хабаев убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 1848 военных из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 9 марта власти и силовики признали, что в зоне боев на Украине убиты не менее 1844 бойцов из Дагестана.
О передаче государственных наград родным убитых бойцов в военной операции отчитался глава Махачкалы Джамбулат Салавов в Telegram-канале.
Камиль Гасанов, Завур Далгатов, Мамед Мамедов и Эльман Хабаев награждены орденами Мужества посмертно. Подробности биографий и гибели бойцов в сообщении главы города не приведены.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1848 бойцов из Дагестана.
В предыдущий раз о смерти бойца из Махачкалы стало известно в феврале. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убит Яраш Шамшидов.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".
