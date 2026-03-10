×

12:33, 10 марта 2026

Три контрактника из Калмыкии убиты в боевых действиях

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Василий Казанцев, Андрей Заика и Баатр Тюрбеев из Октябрьского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 220 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 217 бойцов из Калмыкии.

Бронежилет. Иллюстрация создана
06:01 05.03.2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
В боях на Украине убито не менее 4326 военнослужащих из СКФО и 4478 из ЮФО, свидетельствуют официальные отчеты администраций и силовых структур.

В военной операции убиты Василий Казанцев, Андрей Заика и Баатр Тюрбеев, их близким переданы награды, сообщила в своем телеграм-канале администрация Октябрьского района Калмыкии.

Василий Казанцев в мае 2024 года заключил контракт и отправился в зону военной операции в звании младшего сержанта. "В октябре 2024 года эвакуационная группа, в составе которой нес службу Василий, попала под артиллерийский обстрел, в результате чего получил смертельное ранение", - сообщили районные власти.

Андрей Заика родился в 1985 году и заключил контракт в декабре 2024 года. Он погиб в марте 2025 года.

Баатр Тюрбеев, 1970 года рождения, после школы попал "в места не столь отдаленные" и "провел полжизни там", отмечается в публикации. В конце 2024 года он отправился в зону СВО и был убит в феврале 2025 года, сообщила администрация.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 220 бойцов из Калмыкии.

12 февраля стало также известно, что Баатар Ашкаев из Октябрьского района убит в боевых действиях.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Автор: "Кавказский узел"

