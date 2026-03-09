Детский сад на Кубани поврежден обломками дрона

Фрагменты сбитых дронов упали на территории Дома культуры и детского сада в Краснодарском крае. По официальным данным обошлось без жертв.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Анапе фрагменты БПЛА были найдены в селе Варваровка, в хуторе Усатова Балка и станице Анапской. В двух частных домах повреждено остекление. В Абинском районе в поселке Ахтырском обломки БПЛА повредили окна в пяти квартирах, еще фрагменты найдены на одной из улиц. В Крымске повреждены окна в домах по двум адресам. В Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, пассажиры не пострадали.

В Северском и Абинском районах Краснодарского края обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов. Фрагменты упали на территорию Дома культуры в поселке Черноморский, а также — близ детского сада в поселке Ахтырском. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

«В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Дома культуры в поселке Черноморский, в Абинском районе рядом с детским садом в поселке Ахтырском обнаружены фрагменты беспилотника. Территория оцеплена, на месте работают специальные и оперативные службы», — говорится в сообщении телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края.

Власти Кубани в декабре 2025 года ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Повреждены калитка и окна в двух кабинетах детского сада. Решение о режиме работы дошкольного учреждения пока не принято, уточняет ТАСС.

Напомним, что 6 марта при атаке беспилотников возник пожар на подстанции в Абинском районе, пострадали два человека. В Абинске выбиты стекла в двух многоэтажках, а в Крымском районе атакам подверглась электростанция.