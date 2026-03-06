Мосгорсуд оставил без изменений приговор Артемию Останину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная жалоба на приговор стендаперу из Ейска Артемию Останину отклонена, вынесенный ему приговор оставлен без изменений.

Как писал "Кавказский узел", при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор комику Артемию Останину, осужденному за шутки про инвалида и Иисуса Христа, прокуратура потребовала увеличить ему срок наказания на два месяца. Останин 4 февраля был приговорен к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида без ног. Следствие увидело в его словах оскорбление участника военной операции, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Во время допроса он извинился за свою шутку. Выступая с последним словом на заседании суда в Москве, Останин отверг обвинения и назвал потерпевших по делу "профессиональными доносчиками", однако извинился перед теми, кого могло задеть его выступление.

Московский городской суд отказался изменить наказание Артемию Останину, утвердив вынесенный ему приговор по статье о возбуждении ненависти. Также утвержден штраф в 300 тысяч рублей, назначенный Останину по статье об оскорблении чувств верующих, сообщил проект “Слово защите”.

Адвокат Артемия Останина во время заседания заявил, что из протокола суда первой инстанции исчезли показания подсудимого и свидетелей защиты. Просьбы защиты перенести заседание на 12 марта были отклонены, а на подготовку к выступлению суд дал Останину только 15 минут.

Когда подсудимый начал выступать, суд прерывал его, попросив “не говорить о том, что не относится к уголовному делу”. Комик вновь напомнил, что подвергся пыткам при задержании в Белоруссии и что ему не разрешили проститься с бабушкой, умершей вскоре после новостей о его аресте и визита силовиков к ней домой.

Также Останин обратил внимание, что в реестр террористов и экстремистов его внесли еще до приговора. Коллегию из трех судей, которая рассматривала дело в апелляционной инстанции, он назвал “сталинской тройкой”.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2025 года правозащитники признали Артемия Останина политзаключенным. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина".