14:01, 6 марта 2026

Прокуратура потребовала ужесточить наказание Останину

Артемий Останин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На рассмотрении апелляционной жалобы выяснилось, что прокуратура требует на два месяца увеличить срок наказания комику Артемию Останину, осужденному за шутки про инвалида и Иисуса Христа. Ряд ходатайств защиты отклонены, в том числе об отводе судей и возвращении дела на пересмотр.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля, юморист из Ейска Артемий Останин, выступая на заседании суда в Москве, отверг обвинения и назвал потерпевших по делу "профессиональными доносчиками", однако извинился перед теми, кого могло задеть его выступление. Артемия Останина осудили на 5 лет и 9 месяцев за монологи про безногого мужчину и воображаемый диалог с Иисусом Христом. Комик назвал приговор незаконным.

Уголовное дело в отношении стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида без ног. Следствие увидело в его словах оскорбление участника военной операции, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Во время допроса он извинился за свою шутку

Прокуратура требует увеличить на 2 месяца срок комика Артемия Останина. Это выяснилось при сегодняшнем рассмотрении апелляции на приговор в Мосгорсуде.  Прокуратура требует назначить 5 лет и 11 месяцев. Это всего на месяц меньше максимально возможного срока, сообщил сегодня проект "Слово защите".

В суде Останин сообщил, что на конец марта у него намечена свадьба  с коллегой и свидетельницей защиты Валерией Наумовой. Он также  просил допустить Наумову в процесс как общественную защитницу, помогающую адвокату. Суд отказал, потому что девушка уже фигурирует в деле в статусе свидетельницы, говорится в другой публикации проект.

Адвокат Михаил Мещеряков просил вернуть дело в суд первой инстанции, потому что ему не дали ознакомиться с письменными протоколами заседаний, а предоставили только их аудиоверсию. Сторона обвинения подтвердила этот факт, но против возврата дела возражала. Суд с ней согласился.

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Останин утверждал, что получил копию апелляционной жалобы адвоката только сегодня в 10 утра, хотя вчера встречался со своим защитником в СИЗО. После отклонения нескольких ходатайств защиты Останин заявил судьям отвод. Его они тоже отклонили.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2025 года правозащитники признали Артемия Останина политзаключенным. Останину вменяется публичное возбуждение ненависти или вражды "с применением насилия или угрозой его применения", хотя в монологе о безногом попрошайке в метро не шло речи о насилии и угрозах. Без насилия и угроз насилием деяние Останина следует квалифицировать как административное правонарушение с максимальным наказанием в виде 15 суток ареста, отметили правозащитники, призвав расследовать заявление комика о пытках и унижениях после задержания. 

