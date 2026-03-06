×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
04:54, 6 марта 2026

Боец из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рашид Аджиев из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1838 убитых там комбатантов из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 4 марта представители власти официально признали убитыми на Украине по меньшей мере 1837 бойцов из Дагестана. 

Об открытии 5 марта мемориальной плиты в школе №3 Хасавюрта убитому в военной операции Рашиду Аджиеву отчиталась администрация города в Telegram-канале.

Рашид Аджиев ранее служил в силовых структурах. Во время службы он получил ранение. Позже отправился в зону боевых действий на Украине, где и был убит. Других подробностей биографии и гибели военного администрация в своем сообщении не привела.

Администрация Хасавюрта 3 марта 2026 года сообщала об убитом на Украине Рашиде Гасайниеве.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боев на Украине как минимум 1838 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Автор: "Кавказский узел"

