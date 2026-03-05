Блогер Маркарян приговорен к сроку по делу о реабилитации нацизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве признал блогера Арсена Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и приговорил к 4,5 года колонии. Дело рассматривалось в особом режиме.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года в Москве был задержан, а затем арестован блогер армянского происхождения Арсен Маркарян, обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества (часть 4 статьи 354.1 УК РФ, предусматривает до пяти лет заключения). Блогер отказался признать вину. 31 декабря дело Маркаряна было направлено в суд. Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке в связи с согласием с предъявленным обвинением.

По версии следствия, Маркарян опубликовал на видеохостинге ролик, содержащий информацию с оскорблением памяти защитников Отечества. Сам Маркарян заявил, что не публиковал это видео. "Канал мне незнаком, я его не создавал и не администрировал, данную видеозапись я не выкладывал и никому не отправлял".

Московский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Арсена Маркаряна. Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины и согласием с предъявленным обвинением, , сообщила сегодня пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.

Суд признал Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, также ему на 4 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов

Маркарян - 30-летний блогер и инфобизнесмен из Самары, разработчик своего курса "База". Он утверждает, что помогает мужчинам становиться сильнее, увереннее и энергичнее. Известен негативными высказываниями в адрес женщин (но при этом в его "Базе" есть курс и для них). В частности, в одном из выступлений (видео размещено в Telegram-канале Tigman 14 июля 2024 года) назвал изнасилования "полезным опытом" . "Вообще это полезный опыт - изнасиловать, чтобы понять, как работает человеческая психология", - заявил блогер в видео. Также в июле 2024 года в соцсетях появился ролик, на котором Маркарян рассказывает о половых отношениях с девочками возрастом 12 и 13 лет. Запись с одного из онлайн-курсов блогера, на которой он говорит о связях с несовершеннолетними, опубликовала пользователь X под ником @yolkzheltok. По ее словам, этот отрывок ей прислали. Также блогер выступал с критикой властей России и военной операции.