×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:40, 5 марта 2026

Блогер Маркарян приговорен к сроку по делу о реабилитации нацизма

Арсен Маркарян. Фото: https://memorialcenter.org/news/reabilitacziya-naczizma-razbor-stati-uk-ot-yuristov-czentra-memorial

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве признал блогера Арсена Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и приговорил к 4,5 года колонии. Дело рассматривалось в особом режиме.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года в Москве был задержан, а затем арестован блогер армянского происхождения Арсен Маркарян, обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества (часть 4 статьи 354.1 УК РФ, предусматривает до пяти лет заключения). Блогер отказался признать вину. 31 декабря дело Маркаряна было направлено в суд. Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке в связи с согласием с предъявленным обвинением.

По версии следствия, Маркарян опубликовал на видеохостинге ролик, содержащий информацию с оскорблением памяти защитников Отечества. Сам Маркарян заявил, что не публиковал это видео. "Канал мне незнаком, я его не создавал и не администрировал, данную видеозапись я не выкладывал и никому не отправлял".

Московский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Арсена Маркаряна. Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины и согласием с предъявленным обвинением, , сообщила сегодня пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.

Суд признал Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, также ему на 4 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов

Маркарян - 30-летний блогер и инфобизнесмен из Самары, разработчик своего курса "База". Он утверждает, что помогает мужчинам становиться сильнее, увереннее и энергичнее. Известен негативными высказываниями в адрес женщин (но при этом в его "Базе" есть курс и для них). В частности, в одном из выступлений (видео размещено в Telegram-канале Tigman 14 июля 2024 года) назвал изнасилования "полезным опытом" . "Вообще это полезный опыт - изнасиловать, чтобы понять, как работает человеческая психология", - заявил блогер в видео. Также в июле 2024 года в соцсетях появился ролик, на котором Маркарян рассказывает о половых отношениях с девочками возрастом 12 и 13 лет. Запись с одного из онлайн-курсов блогера, на которой он говорит о связях с несовершеннолетними, опубликовала пользователь X под ником @yolkzheltok. По ее словам, этот отрывок ей прислали. Также блогер выступал с критикой властей России и военной операции.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:55, 5 марта 2026
Зарему Мусаеву снова признали виновной в нападении на сотрудника колонии
02:05, 5 марта 2026
Семь военных из Карачаево-Черкесии убиты на Украине
01:09, 5 марта 2026
Житель Новороссийска задержан за публичные призывы к поджогу больниц
20:44, 4 марта 2026
Суд конфисковал имущество бывшего замминистра природных ресурсов Кубани
20:07, 4 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за отсутствие в части
18:30, 4 марта 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Все события дня
Новости
Последние дни Степанакерта, 2023 год. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=HHMVd5zZfnc
11:36, 5 марта 2026
Видео последних дней армянского населения в Карабахе вызвало конфликт пользователей Facebook* 
Граница и переговоры. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:55, 5 марта 2026
Мирные переговоры Азербайджана и Армении привели к затишью на границе двух стран
"Маршрут Трампа (TRIPP)". Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
18:18, 4 марта 2026
Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на сроки реализации "Маршрута Трампа" на Южном Кавказе 
Мужчина подписывает документы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:58, 3 марта 2026
Российский художник выдворен из Грузии в Армению после запроса убежища
Айшат Баймурадова в Ереване. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:53, 3 марта 2026
Убийцы Айшат Баймурадовой угрожали ее знакомому уроженцу Дагестана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Война в Иране. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
5
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
05 марта 2026, 15:00
Зарема Мусаева обжаловала приговор

Обломки БПЛА. Фото: https://www.apsnypress.info/
05 марта 2026, 12:55
Обломки БПЛА обнаружены в 11 населенных пунктах Абхазии

Последние дни Степанакерта, 2023 год. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=HHMVd5zZfnc
05 марта 2026, 11:36
Видео последних дней армянского населения в Карабахе вызвало конфликт пользователей Facebook* 

Дом на улице Азизова, 66. Фото: Администрация Махачкалы / Telegram
05 марта 2026, 04:03
Суд постановил снести жилую восьмиэтажку в Махачкале

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше