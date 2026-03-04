Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на сроки реализации "Маршрута Трампа" на Южном Кавказе

Создание транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении затягивается не из-за боевых действий, но и в связи с неопределенностью ключевых параметров проекта.

Как писал "Кавказский узел", в рамках проекта TRIPP Армения получит 26%, США - 74% долей в управляющей компании TRIPP Development, следует из рамочной программы, представленной в январе в Вашингтоне. Документ является лишь промежуточным и не накладывает обязательств, но создает представление о модели проекта, указали аналитики.

"Маршрут Трампа", TRIPP - это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа. Ожидается, что строительные работы начнутся в 2026 году, но для реализации проекта может потребоваться делимитация границ, говорится в справке "Кавказского узла" "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке повлиял на реализацию крупных экономических проектов, в том числе TRIPP, сказал член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. «Тем более, что речь идет о проекте, реализуемом близ границы с Ираном», - подчеркнул он в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

«С другой стороны, с учетом вовлеченности американской стороны в проект TRIPP, иранцы потенциально могут нанести и преднамеренный удар по территории, где будет проходить маршрут, как они делают это, против военных и экономических интересов США в странах Персидского залива. Поэтому пока будут продолжаться военные действия, по проекту TRIPP никаких работ, проводиться не будет», - считает Джуварлы.

Препятствием служит не военный конфликт в Иране, а нерешенность противоречий между Арменией и Россией

«Впрочем, какая-либо конкретная работа на земле по строительству маршруту еще не началась. Препятствием этому процессу служит не военный конфликт в Иране, а нерешенность противоречий между Арменией и Россией по этому вопросу. Так, Россия настаивает на своем участии в проекте ссылаясь на то, что она владеет железными дорогами Армении. Ереван же отвергает это, указывая на то, что речь идет о строительстве новой дороги и Россия не может претендовать на нее”, - сказал Джуварлы.

Обсуждение участия российской стороны в проекте TRIPP не ведется, заявил в декабре 2025 года официальный Ереван, указав, что в рамках реализации «Маршрута Трампа» учитывает интересы соседних стран, таких как Иран.

Что касается возможного влияния Ирана на реализацию проекта после войны, то, аналитик, полагает что Тегеран не будет обладать необходимыми рычагами. «Очевидно, что Иран выйдет из войны ослабленным. Поэтому у иранских властей вряд ли будет сил помешать этому проекту, тем более, что в таком случае им придется портить отношения как с Азербайджаном, так и Арменией в условиях обретут враждебное окружения с юга, из-за нынешних ударов Тегерана по арабским монархиям Персидского залива», - отметил аналитик.

Аналитик обратил внимание на то, что боевые действия в Иране может замедлить процесс строительства железной дороги Решт-Астара – компонента коридора "Север-Юг".

«По этому проекту только завершились многолетние переговоры, и иранцы уже должны были начать работы по строительству дороги в направлении азербайджанского пограничного города Астара. Теперь не ясно, как скоро, в условиях войны и послевоенного периода, когда Иран столкнется с большими экономическими трудностями, иранцы смогут вести строительные работы», - заключил Джуварлы.

есть опасения, что Иран начнёт бить по объектам своих северных соседей

Научный сотрудник Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев считает, что работы в Зангезурском коридоре начнутся позже. "Сейчас проводятся геодезические исследования, разметка территории, составляется мастер-план. А физические работы, стройку, раньше второй половины года и не планировали", - указал Караваев.

"Конечно, есть опасения, что Иран начнёт бить по объектам своих северных соседей. Но пока этого нет, а удары по нефтеперерабатывающим заводам Саудовской Аравии, по портам в Дубае, в Катаре м другие — это (логичные) действия по инфраструктуре, которая давно используется американскими военными. Таких военных целей на Южном Кавказе нет», - сказал аналитики.

Ранее советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти назвал проект "Маршрута Трампа" тождественным Зангезурскому коридору и подчеркнул, что Тегеран решительно выступает против него.

Реализация проекта TRIPP была бы сейчас нелогичной, учитывая контексте прежней критики со стороны Тегерана, считает преподаватель ереванского Российско-армянского университета Карен Игитян.

«Иран наносит удары по американским военным объектам в регионе, а также наносит удары по экономической инфраструктуре стран, где располагаются американские военные. США даже эвакуируют своих дипломатов из региона. В этот период США не будут заниматься строительством маршрута близ границы с Ираном, который неоднократно высказывался против этого проекта», - пояснил Игитян.

Конфликт в регионе ударил по срокам реализации TRIPP, считает директор Института Кавказа (Армения) Александр Искандарян. «Кроме иранского кризиса, надо определиться с финансовой и технической составляющими, возможностью участия в проекте разных игроков. В частности, возможность, что Россия какое-то отношение будет иметь к TRIPP, не очень велика, но и не думаю, что она равна нулю», - отметил политолог 2 марта в рамах эфира на Youtube-канале 168.am.

Отметим, что ранее Михаил Калугин, директор Четвертого управления МИД России по странам СНГ, заявил, что российская сторона готова консультироваться с Арменией по параметрам TRIPP и возможному участию России.

Больше о разнонаправленной реакции в Москве, Ереване, Баку и Тбилиси на конфликт с участием Ирана и США говорится в подготовленной «Кавказским узлом» справке «Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ».