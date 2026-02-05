Бакинские аналитики оценили перспективы развития торговых связей с Ереваном

Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер. Поставки из Азербайджана энергоресурсов могут ослабить зависимость Армении от России, считают аналитики в Баку.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года президент Азербайджана объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении сочли это важным шагом для открытия региональных коммуникаций. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении 4 февраля на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли между двумя странами.

8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Причем Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержат размытые формулировки, указали аналитики. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией на сегодняшний день пока заключается в поставках нефтепродуктов, сказал в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.

По его словам, с конца 2025 года Азербайджан отправил в Армению три железнодорожного состава с топливом. Так, 18 декабря 2025 года из Азербайджана в Армению было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95. 9 января Азербайджан экспортировал в Армению 1 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива, а 11 января - 979 тонн автомобильного топлива марки АИ-92.

"Таким образом, Азербайджан примерно за полтора месяца поставил в Армению около 5 тысяч тонн автомобильного топлива, что составляет примерно 10 процентов ее потребностей на таком промежутке времени. Поставки из Азербайджана привели к снижению цен на бензин в Армении, в особенно на сорт премиум класса АИ-95. В Армении по сравнению со странами Южного Кавказа самый дорогой бензин. Так, в Армении литр бензина был на 20 центов дороже, чем в Грузии, теперь цены в этих странах благодаря поставкам топлива из Азербайджана сравнялись", - сказал Шабан.

По его словам, для Азербайджана выгода в поставках топлива в Армению в диверсификации экспортных рынков нефтепродуктов.

Азербайджан в отличие от сырой нефти поставляет нефтепродукты только в страны региона, поскольку возможности НПЗ страны позволяют производить ограниченное количество бензина сортов премиум класса, и таким образом Армения становится еще одной страной, куда можно отправлять автомобильное топливо.

Армении, как пояснил Шабан, азербайджанский бензин обходится дешевле, чем поставки из России, Румынии и других стран.

"Одно дело, когда топливо загружается в железнодорожные цистерны в Азербайджане и через Грузию поставляется в Армению менее, чем за сутки. Другое - когда нефть надо доставлять из РФ или Румынии морским транспортом в грузинский порт Поти, там загружать в железнодорожные цистерны и везти в Армению. Транспортные издержки несравнимо больше. Транспортировка бензина из РФ автоцистернами через Верхний Ларс обошлось бы Армении еще дороже", - сказал Шабан.

Однако, на его взгляд, экспортные возможности Азербайджана ограничены, и вряд ли Баку в ближайшей перспективе сможет существенно нарастить объемы поставок.

Поэтому, считает он, в ближайшей время Армения сохранит в большей степени зависимость от России в поставках топлива. Однако в случае стабильности поставок бензина из Азербайджана в Армении будет ценовая конкуренция, способствующая снижению цен.

Как считает Шабан, помимо нефтепродуктов Азербайджан может поставлять в Армению и продукцию нефтехимической промышленности, включая минеральные удобрения, а также продукцию сельского хозяйства.

Председатель политкомитета партии "Республиканская альтернатива", соучредитель Центра исследований “Республика” Натиг Джафарли считает, что если, мирный процесс будет успешно завершен, то уже в ближайшей перспективе помимо поставок нефтепродуктов Азербайджан может начать прокачку газа в Армению.

“С небольшими инвестициями можно восстановить существовавшую в советское время газотранспортную систему в Армению. В Азербайджан в западном направлении есть газопровод, необходимо просто восстановить участок трубопровода на границе двух стран", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, вполне реальна ежегодная прокачка из Азербайджана в Армению около 500 тысяч кубометров газа, что составляет примерно треть потребностей республики.

"Сегодня потребности Армении в природном газе на 75 процентов удовлетворяются Россией, 25 процентов - Ираном. При этом иранский газ поступает на промышленные предприятия. Население получает газ только российского происхождения. Это, конечно, создает ценовую монополию. Поэтому в случае импорта Арменией газа из Азербайджана зависимость этой страны от России будет ослаблена", - отметил Джафарли.

Однако в целом Армения экономически сильно зависит от России и по этой причине воздерживается от резких изменений в своей экономической политике, подчеркнул он.

"Москва в любой момент может может запустить экономические рычаги давления, спровоцировать к примеру, энергетический кризис. Поэтому Ереван проводит осторожную политику, пока воздерживается от национализации железных дорог, газораспределительных сетей, которыми сейчас владеет российский капитал. В случае же если будет налажена надежная система поставок газа и нефтепродуктов из Азербайджана, у Армении при кризисах в критический период будут альтернативные источники поставок", - полагает Джафарли.

В целом, касаясь перспектив торгово-экономического сотрудничества Джафарли отметил, что в настоящее время, оно возможно между крупными государственными предприятиями. "Для ограниченных связей между крупными государственными предприятиями достаточно принятия решений на правительственном уровне. Однако для развития сотрудничества с вовлечением частного сектора, малого и среднего бизнеса необходимо решение целого ряда юридических и технических вопросов, надо наладить систему банковских переводов, страхования. Без решения этих вопросов бизнес-связи не заработают", - сказал Джафарли.

Что касается структуры потенциального товарооборота, то, по словам Джафарли, Азербайджан помимо нефтепродуктов и газа, может поставлять в Армению товары нефтехимической промышленности, сельского хозяйства, в частности, овощи, фрукты.

Армения же может поставлять в Азербайджан медь, также продукцию сельского хозяйства, в частности, картофель. Кроме того, по словам Джафарли, Азербайджан может быть заинтересован в покупке у Армении пресной воды, ресурсами которой она богата.

Он также указал на возможности развития приграничной торговли. "По мере укрепления мира, взаимного доверия постепенно могут быть созданы приграничные рынки, куда представители бизнеса могут поставлять востребованные в противоположной стране продукты и товары", - отметил Джафарли.

На его взгляд, в ближайшей перспективе объем товарооборота между двумя странами может составить несколько миллионов долларов.

"Конечно, наращивание и приближение к объемам торгово-экономического сотрудничества Азербайджана, к примеру, с Грузией, это дело более отдаленной перспективы. Вообще же, многое будет зависеть от того, насколько стороны будут предлагать выгодные цены в отличие от других поставщиков. Импорт автомобильного топлива из Азербайджана уже привел к снижению в Армении цен на бензин и дизтопливо примерно на 10 процентов", - сказал Джафарли.

Пока в этом много "пиара", обе стороны стараются показывать приверженность "мирной повестке” Дональда Трампа, подыгрывают ем

По мнению же члена Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрула Джуварлы, торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией пока носит "фрагментарный характер".

"Честно говоря, пока в этом много "пиара", обе стороны стараются показывать приверженность "мирной повестке" Дональда Трампа, подыгрывают ему", - сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, азербайджанские поставки топлива в Армению скорее носят "символический характер", и эти объемы пока не могут заместить импорт в эту страну из традиционных источников.

Джуварлы считает, что для полноценного торгово-экономического сотрудничества необходимо вступление в силу мирного соглашения, воцарение доверия между обществами, преодоление стереотипов вражды, понимания самими людьми выгод от экономического взаимодействия.

На его взгляд, Армения может развивать экономические отношения с Азербайджаном не в ущерб своему участию в ЕАЭС.

"Выгоды для Армении от участия в ЕАЭС очевидны. Он предоставляет свои торговые, таможенные преференции, преимущества для трудоустройства населения в странах членах организации. Кроме того, армянская экономика тесно связана с российской.

"Армения не сможет получать многое из того, что поставляет из стран ЕАЭС. Поэтому сотрудничество с Азербайджаном не может ослабить зависимость Армении от ЕАЭС, но может создать альтернативы, что породит ценовую конкуренцию по отдельной номенклатуре товаров”, - сказал Джуварлы.

На его взгляд, Армения будет оставаться в ЕАЭС до тех пор, пока не будет обозначена перспектива ее реального принятия в Евросоюз.