Мэрия Краснодара отказала в проведении митинга в Юбилейном микрорайоне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Департамент внутренней политики Краснодара предложил жителям Юбилейного микрорайона, выступающим против застройки набережной, отправиться на митинг за 10 километров от места, где планируется разместить храм.

Как писал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма.За месяц до этого, 15 декабря 2025 года, жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента. 17 декабря 2025 года депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова вызвали в полицию из-за этого видеообращения, донос на него написал один из краснодарских чиновников. 26 января и 29 января прошли пикеты в защиту набережной и с требованием отставки главы города Евгения Наумова.

Общественное обсуждение планов строительства храма продолжалось неделю, но далеко не все желающие смогли поучаствовать в нем. Горожане раздавали листовки, проводили пикеты. Активисты подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в 10 километрах от микрорайона.

Администрация Краснодара отказала жителям ЮМР в проведении митинга с числом участников до 1000 человек против застройки набережной (в том числе и религиозными объектами) и изменения статуса рекреационной зоны, сообщил Telegram-канал Краснодар ЮМР.

Как следует из приложенного к публикации документа, поступившего из департамента внутренней политики мэрии Краснодара администрации, именно в этот февральский вечер с 19 до 21 часа провести митинг жителям Юбилейного микрорайона Краснодара невозможно по причине того, что кто-то опередил инициативную группу ЮМР и подал заявку на проведение другого публичного мероприятия именно в этот день, час и именно в этом месте.Организаторам митинга против застройки набережной храмом предложено альтернативное место для проведения митинга — г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, п. 1 - е отд. учхоза "Кубань", на территории сквера "Кленовый", в заявленное время. Дата, в которую активисты намеревались провести митинг, в документе скрыта.

Как следует из информации на сервисе "Яндекс, Карты" от Рождественской набережной до сквера Кленовый - около 10 километров.

"Теперь инициативной группе предстоит решать — проводить митинг в учхозе "Кубань" или отказываться от проведения митинга в эту дату и подавать новую заявку на неделю позже, но в своём Юбилейном микрорайоне", - говорится в записи, которая собрала к 10.37 мск 17 комментариев.

Часть пользователей предложила активнее подавать заявки на митинги. "Интересно, а если завалить администрацию предложениями о митингах на каждую субботу, то в районе, наконец, начнут проводить мероприятия?" - поинтересовался J K.

Ситуация с этим не просто непрозрачная, а тёмная. Это же департамент внутренней политики. У них даже нельзя уточнить по объявленным митингам подробностям. Скажем услышали, что проводится митинг и спрашиваете ДВП - легальный ли митинг, каковы цели, кто организатор. Отсылают за подробностями к тем, кто зовёт на митинг. Типа это их ответственность", -ответил Виталий Черкасов.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей с требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Жители микрорайона активно протестовали против застройки набережной, поясняя, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Однако в ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки их протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.