×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:37, 5 февраля 2026

Мэрия Краснодара отказала в проведении митинга в Юбилейном микрорайоне

Проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Фото: https://www.instagram.com/p/DUIXU9wCJV3/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Департамент внутренней политики Краснодара предложил жителям Юбилейного микрорайона, выступающим против застройки набережной, отправиться на митинг за 10 километров от места, где планируется разместить храм.

Как писал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма.За месяц до этого, 15 декабря 2025 года, жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента. 17 декабря 2025 года депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова вызвали в полицию из-за этого видеообращения, донос на него написал один из краснодарских чиновников. 26 января и 29 января прошли пикеты в защиту набережной  и с требованием отставки главы города Евгения Наумова.

Общественное обсуждение планов строительства храма продолжалось неделю, но далеко не все желающие смогли поучаствовать в нем. Горожане раздавали листовки, проводили пикеты. Активисты подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в 10 километрах от микрорайона.

Администрация Краснодара отказала жителям ЮМР в проведении митинга с числом участников до 1000 человек  против застройки набережной (в том числе и религиозными объектами) и изменения статуса рекреационной зоны, сообщил Telegram-канал Краснодар ЮМР.

Как следует из  приложенного к публикации документа, поступившего из департамента внутренней политики мэрии Краснодара администрации, именно в этот февральский вечер с 19 до 21 часа провести митинг жителям Юбилейного микрорайона Краснодара невозможно по причине того, что кто-то опередил инициативную группу ЮМР и подал заявку на проведение другого  публичного мероприятия именно в этот день, час и именно в этом месте.Организаторам митинга против застройки набережной храмом предложено альтернативное место для проведения митинга — г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, п. 1 - е отд. учхоза "Кубань", на территории сквера "Кленовый", в заявленное время. Дата, в которую активисты намеревались провести митинг, в документе скрыта.

Как следует из информации на сервисе "Яндекс, Карты" от Рождественской набережной до сквера Кленовый - около 10 километров.

"Теперь инициативной группе предстоит решать — проводить митинг в учхозе "Кубань" или отказываться от проведения митинга в эту дату и подавать новую заявку на неделю позже, но в своём Юбилейном микрорайоне", - говорится в записи, которая собрала к 10.37 мск 17 комментариев. 

Часть пользователей предложила активнее подавать заявки на митинги. "Интересно, а если завалить администрацию предложениями о митингах на каждую субботу, то в районе, наконец, начнут проводить мероприятия?" - поинтересовался J K.

Ситуация с этим не просто непрозрачная, а тёмная. Это же департамент внутренней политики. У них даже нельзя уточнить по объявленным митингам подробностям. Скажем услышали, что проводится митинг и спрашиваете ДВП - легальный ли митинг, каковы цели, кто организатор. Отсылают за подробностями к тем, кто зовёт на митинг. Типа это их ответственность",  -ответил Виталий Черкасов.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей с требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Жители микрорайона активно протестовали против застройки набережной, поясняя, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Однако в ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки их протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
05:45, 5 февраля 2026
Водитель грузовика ранен в Батайске во время атаки БПЛА
02:55, 5 февраля 2026
Шесть бойцов из Дагестана убиты на Украине
22:54, 4 февраля 2026
Суд на Кубани вынес приговор за финансирование запрещенной организации
21:04, 4 февраля 2026
Дошкольники из Параула выписаны из больницы
20:18, 4 февраля 2026
ФСБ рапортовала о предотвращении теракта в колонии на Кубани
18:53, 4 февраля 2026
Жительнице Дагестана ужесточено обвинение по террористическим статьям
Все события дня
Новости
Александр Дашук (слева) и Александр Смаглюк. Фото: https://www.instagram.com/p/DTxAIVBCD1W/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09:37, 5 февраля 2026
Арестован замминистра транспорта Краснодарского края Дашук
04:53, 5 февраля 2026
Житель Ростова-на-Дону обвинен в госизмене
Перестрелка в Дагестане. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:57, 5 февраля 2026
За неделю с 26 января по 1 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах были убиты два человека
22:54, 4 февраля 2026
Суд на Кубани вынес приговор за финансирование запрещенной организации
В колонии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:18, 4 февраля 2026
ФСБ рапортовала о предотвращении теракта в колонии на Кубани
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Батлухский и муфтий Дагестана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ахмад Батлухский против муфтията Дагестана

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Геннадий Новицкий. Скриншот видео оперативная съемка ФСБ
05 февраля 2026, 07:42
Правозащитники признали политзаключенным осужденного ростовчанина Геннадия Новицкого

Миграционная тюрьма в Ежево, Хорватия. Фото: https://www.globaldetentionproject.org/
05 февраля 2026, 03:54
Выходцы с Северного Кавказа прекратили голодовку в хорватской миграционной тюрьме

Жители горного села несут покойного. 4 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/mash_gor/9844
04 февраля 2026, 19:53
Жителям горного села в Дагестане пришлось несколько километров нести покойного

Женщина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
04 февраля 2026, 17:53
Силовики сообщили о втором за неделю убийстве многодетной матери в Дагестане

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше