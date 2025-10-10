×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:07, 10 октября 2025

Власти Краснодара отправили жителей Юбилейного митинговать за 10 километров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты Юбилейного подали в администрацию заявку на проведение митинга против застройки зеленой зоны, однако их отправили митинговать в сквер Кленовый, который находится в десяти километрах от микрорайона.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября в Краснодаре прошел одиночный пикет против застройки зеленой зоны микрорайона Юбилейный. Ранее власти Краснодара анонсировали общественное обсуждение планов строительства храма на набережной, против которых протестовали жители Юбилейного микрорайона. Авторы комментариев в Telegram потребовали от властей сохранить зеленую зону у реки.

Два одиночных пикета против застройки зеленой зоны в микрорайоне Юбилейный прошли сегодня в Краснодаре. Жительница микрорайона вышла с плакатом "За здравый смысл. Берег – не стройка!", и в этот же день мужчина продолжил пикет с плакатом "Против застройки набережной", сообщает 93.ru

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.Два одиночных пикета против застройки зеленой зоны в микрорайоне Юбилейный прошли сегодня в Краснодаре. Жительница вышла с плакатом "За здравый смысл. Берег – не стройка!", также на пикет с плакатом  "Против застройки набережной" вышел житель Краснодара, информирует издание 93.ru.

Активисты Юбилейного подали в администрацию заявку на проведение митинга, однако чиновники отправили активистов митинговать в сквер Кленовый. Назначенный администрацией сквер находится в десяти километрах от микрорайона, около станицы Елизаветинской. В прошлом году власти предлагали митинговать там же, сообщает издание.

Жители просили провести митинг 18 октября на аллее 80-летия образования Краснодарского края. Формально администрация не имеет права отказывать, только если там не запланировано другое мероприятие. Как и в прошлом году, сразу после подачи заявки на митинг, власти внезапно анонсировали свое мероприятие — ровно в том месте, где хотели собраться люди. Суть мероприятия чиновников жителям неизвестна, говорится в публикации.

Напомним, в сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона провели два субботника в зоне отдыха, где планируется строительство. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников.

2 октября житель Краснодара провел одиночный пикет у здания администрации Краснодарского края. Он потребовал сохранить зеленую зону в Юбилейном микрорайоне и не вести там строительство. Активисты в Краснодаре также подали четыре заявки на митинг жителей, планируя обсудить предполагаемую застройку зелёной зоны. Однако на все заявки они получили отказы.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Пляж в Краснодарском крае. Скриншот видео: оперативный штаб, Краснодарский край
16:35, 10 октября 2025
Власти отчитались об отсутствии утечек мазута на фоне выбросов в Тамани
Андрей Марченко (слева) и Виктор Момотов (справа). Фото: https://t.me/endoflaw/1480
15:36, 10 октября 2025
Связь Момотова и Марченко объяснила решения судов по отелям Marton в Волгограде
БПЛА над морем. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08:48, 10 октября 2025
Над Черным морем сбиты 19 беспилотников
Самолет у аэропорта Краснодара. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:48, 10 октября 2025
Работу краснодарского аэропорта останавливали на ночь
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Prisoner exchange. Illustration of the "Caucasian Knot" created using AI in the Copilot program.
10 октября 2025, 10:40
Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов

Гела Мтивлишвили. Фото: Mtisambebi.ge
10 октября 2025, 02:10
ЕСПЧ начал рассматривать дело журналиста Мтивлишвили

Звиад Ратиани. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/473436-poet-zviad-ratianis-sakmeze-sasamartlo-zepiri-mosmenis-gareshe-imsjelebs
09 октября 2025, 18:20
Звиад Ратиани приговорен к заключению

Анастасия Цапок. Фото: https://www.instagram.com/p/C6j8Ro7ob1k/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 октября 2025, 16:52
Дочь Цапка лишена прав после аварии под Таганрогом

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше