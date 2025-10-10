Власти Краснодара отправили жителей Юбилейного митинговать за 10 километров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты Юбилейного подали в администрацию заявку на проведение митинга против застройки зеленой зоны, однако их отправили митинговать в сквер Кленовый, который находится в десяти километрах от микрорайона.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября в Краснодаре прошел одиночный пикет против застройки зеленой зоны микрорайона Юбилейный. Ранее власти Краснодара анонсировали общественное обсуждение планов строительства храма на набережной, против которых протестовали жители Юбилейного микрорайона. Авторы комментариев в Telegram потребовали от властей сохранить зеленую зону у реки.

Два одиночных пикета против застройки зеленой зоны в микрорайоне Юбилейный прошли сегодня в Краснодаре. Жительница микрорайона вышла с плакатом "За здравый смысл. Берег – не стройка!", и в этот же день мужчина продолжил пикет с плакатом "Против застройки набережной", сообщает 93.ru

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Активисты Юбилейного подали в администрацию заявку на проведение митинга, однако чиновники отправили активистов митинговать в сквер Кленовый. Назначенный администрацией сквер находится в десяти километрах от микрорайона, около станицы Елизаветинской. В прошлом году власти предлагали митинговать там же, сообщает издание.

Жители просили провести митинг 18 октября на аллее 80-летия образования Краснодарского края. Формально администрация не имеет права отказывать, только если там не запланировано другое мероприятие. Как и в прошлом году, сразу после подачи заявки на митинг, власти внезапно анонсировали свое мероприятие — ровно в том месте, где хотели собраться люди. Суть мероприятия чиновников жителям неизвестна, говорится в публикации.

Напомним, в сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона провели два субботника в зоне отдыха, где планируется строительство. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников.

2 октября житель Краснодара провел одиночный пикет у здания администрации Краснодарского края. Он потребовал сохранить зеленую зону в Юбилейном микрорайоне и не вести там строительство. Активисты в Краснодаре также подали четыре заявки на митинг жителей, планируя обсудить предполагаемую застройку зелёной зоны. Однако на все заявки они получили отказы.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.