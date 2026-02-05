Житель Ростова-на-Дону обвинен в госизмене
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Южный окружной военный суд рассмотрит дело 40-летнего жителя Ростова-на-Дону, обвиненного в причастности к террористической организации и государственной измене.
Дело ростовчанина, обвиненного в участии в террористической организации и госизмене , расследовало управление ФСБ по Краснодарскому краю.
Согласно версии обвинения, мужчина через интернет вступил в ряды украинского военизированного объединения “Легион Свобода России” (признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ) не позднее 15 ноября 2023 года.
По данным силовиков, после этого он сфотографировал на неком предприятии изделия, изготовленные по гособоронзаказу для российских военных, и переслал снимки в мессенджере представителю организации. “26 ноября 2023 года он таким же способом передал сведения о местах размещения зенитных ракетных систем”, - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края. Признал ли фигурант дела себя виновным, не уточняется.
В ведомстве отметили, что дело направлено в Южный окружной военный суд. Среди дел, поступивших на рассмотрение этого суда в последние недели, списку статей обвинения соответствует дело Сергея Рассаднева. 4 февраля по нему состоялось первое заседание, следует из карточки дела на сайте суда.
Рассаднев родился в марте 1985 года в городе Зверево Ростовской области, указано в записи реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные Рассаднева были внесены в список 3 февраля, свидетельствует сообщение Telegram-бота, отслеживающего обновления перечня.
"Кавказский узел" писал, что по делам с аналогичной фабулой о намерении примкнуть к запрещенному "Легиону Свобода России" были осуждены несколько жителей Кубани. Так, в начале октября военный суд в Ростове-на-Дону назначил пять лет строгого режима Игорю Яковенко. Позднее в октябре семь лет заключения получил краснодарец Марат Барашкин и на восемь лет был осужден Алексей Орлов из Туапсе.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.