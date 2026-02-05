×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
05:45, 5 февраля 2026

Водитель грузовика ранен в Батайске во время атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовская область подверглась атаке беспилотников, в Батайске при падении обломков дрона был ранен мужчина.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля военные рапортовали об уничтожении 11 беспилотников в небе Ростовской и Волгоградской областей. Местные власти заявили, что пострадавших не было.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В ходе ночной воздушной атаки на Ростовскую область силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе. Во время налета упавшими обломками дрона был ранен водитель грузового автомобиля, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. 

“Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести”, - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что угрозы для жизни мужчины, по предварительным оценкам врачей, нет. 

По информации чиновника, в Батайске также повреждены пять автомобилей на стоянке агропредприятия и здание склада. Кроме того, в Новошахтинске во время атаки повреждения получил частный дом. 

“Поврежден фасад и остекление окон. Семья - четыре человека - в эвакуации не нуждаются”, - отчитался Слюсарь, добавив, что “угроза беспилотной опасности сохраняется”.

"Кавказский узел" также информировал, что в конце декабря Слюсарь подписал постановление о порядке выплат жителям за автомобили, пострадавшие от атак беспилотников,  - оно предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный. 

Автор: "Кавказский узел"

