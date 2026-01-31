×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:36, 31 января 2026

Девять граждан Украины осуждены в Ростове-на-Дону за планирование терактов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор девятерым жителям Херсона, признав их виновными в покушении на местных чиновников, осужденным назначено от 14 до 20 лет колонии.

Приговор девятерым жителям Херсона суд вынес 30 января.

По версии следствия, в марте 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины создали террористическое сообщество в Херсонской области. С марта по август 2022 года в состав группы вступили обвиняемые граждане Украины Константин Резник, Сергей Кабаков, Сергей Гейдта, Олег Богданов, Юрий Тавожнянский, Сергей Ковальский, Юрий Каев и Денис Лалька, а также гражданин России Сергей Офицеров, пишет "Коммерсант".

Фигуранты дела должны были вести слежку за сотрудниками военно-гражданской администрации Херсонской области, российскими военными, хранить у себя оружие, изготавливать самодельные взрывные устройства, организовывать взрывы.

В апреле 2022 года Константин Резник пригнал на стоянку транспортного предприятия автомобиль, под капотом которого была прикреплена бомба. Ее вместе с Кабаковым они должны были взорвать у места нахождения одного из чиновников и сопровождавшего его военного. Но исполнителям не хватило времени, чтобы переместить машина к назначенному месту, взрыв не состоялся. 

В июне того же года Резник и Кабаков получили задание взорвать причал, на котором находился заместитель главы администрации Херсонской области Алексей Ковалев, однако совершить взрыв не получилось.

Ковальский в апреле 2022 года получил и хранил в тайнике два автомата, патроны и две ручные гранаты. Его задержали в августе, когда он доставал из тайника макет СВУ. После этого Ковальский согласился сотрудничать с силовиками. В августе он получил от Каева и Ляльки бомбу для подрыва автомобиля заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Тавожнянский передал соучастниками полученные от СБУ деньги, предназначенные для подготовки терактов, Богданов перевозил взрывчатые вещества с территории Украины в тайники в Херсоне, Гейдта изготовил самодельное взрывное устройство.

В июле 2022 года при попытке подорвать водный мотоцикл были задержаны члены группы.

Суд, несмотря на то, что ни один из терактов не был совершен, приговорил всех фигурантов дела к длительным срокам заключения: Резник и Кабаков осуждены на 20 лет колонии строгого режима, Богданов и Тавожнянский - на 18 лет, Гейдта, Ковальский и Офицеров - на 17 лет, Каев и Лялька - на 14 лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце декабря прошлого года Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы гражданина Украины Артема Малышева, признав виновным в попытке взорвать главу предприятия в Запорожской области.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
02:37, 31 января 2026
Адвокаты прокомментировали видеообращение воспитанников ростовского детсада к "Ахмату"
01:38, 31 января 2026
Пострадавший от пыток в ростовской тюремной больнице допрошен в качестве свидетеля
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:47, 30 января 2026
Девять военных из Ростовской области убиты на Украине
20:32, 29 января 2026
Суд подтвердил изъятие имущества основателя концерна "Покровский"
Военные красной армии и Казаки. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:16, 27 января 2026
Траурные мероприятия прошли на юге России в память о жертвах расказачивания
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram
30 января 2026, 21:44
Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 января 2026, 12:24
Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше