Девять граждан Украины осуждены в Ростове-на-Дону за планирование терактов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор девятерым жителям Херсона, признав их виновными в покушении на местных чиновников, осужденным назначено от 14 до 20 лет колонии.

Приговор девятерым жителям Херсона суд вынес 30 января.

По версии следствия, в марте 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины создали террористическое сообщество в Херсонской области. С марта по август 2022 года в состав группы вступили обвиняемые граждане Украины Константин Резник, Сергей Кабаков, Сергей Гейдта, Олег Богданов, Юрий Тавожнянский, Сергей Ковальский, Юрий Каев и Денис Лалька, а также гражданин России Сергей Офицеров, пишет "Коммерсант".

Фигуранты дела должны были вести слежку за сотрудниками военно-гражданской администрации Херсонской области, российскими военными, хранить у себя оружие, изготавливать самодельные взрывные устройства, организовывать взрывы.

В апреле 2022 года Константин Резник пригнал на стоянку транспортного предприятия автомобиль, под капотом которого была прикреплена бомба. Ее вместе с Кабаковым они должны были взорвать у места нахождения одного из чиновников и сопровождавшего его военного. Но исполнителям не хватило времени, чтобы переместить машина к назначенному месту, взрыв не состоялся.

В июне того же года Резник и Кабаков получили задание взорвать причал, на котором находился заместитель главы администрации Херсонской области Алексей Ковалев, однако совершить взрыв не получилось.

Ковальский в апреле 2022 года получил и хранил в тайнике два автомата, патроны и две ручные гранаты. Его задержали в августе, когда он доставал из тайника макет СВУ. После этого Ковальский согласился сотрудничать с силовиками. В августе он получил от Каева и Ляльки бомбу для подрыва автомобиля заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Тавожнянский передал соучастниками полученные от СБУ деньги, предназначенные для подготовки терактов, Богданов перевозил взрывчатые вещества с территории Украины в тайники в Херсоне, Гейдта изготовил самодельное взрывное устройство.

В июле 2022 года при попытке подорвать водный мотоцикл были задержаны члены группы.

Суд, несмотря на то, что ни один из терактов не был совершен, приговорил всех фигурантов дела к длительным срокам заключения: Резник и Кабаков осуждены на 20 лет колонии строгого режима, Богданов и Тавожнянский - на 18 лет, Гейдта, Ковальский и Офицеров - на 17 лет, Каев и Лялька - на 14 лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце декабря прошлого года Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы гражданина Украины Артема Малышева, признав виновным в попытке взорвать главу предприятия в Запорожской области.