03:46, 19 марта 2026

Бывший министр строительства Дагестана отправлен в СИЗО

Артур Сулейманов. Фото: пресс-служба Минстроя Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале арестовал на два месяца бывшего министра строительства Дагестана Артура Сулейманова по делу о получении взятки. 

Как писал "Кавказский узел", 17 марта источники сообщили о задержании бывшего министра строительства Дагестана Артура Сулейманова в аэропорту Махачкалы. Утверждалось, что бывший чиновник заподозрен в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Артур Сулейманов занимал пост министра с февраля 2022 по декабрь 2023 года, он уволился по собственному желанию. До назначения главой Минстроя Дагестана Сулейманов работал в коммерческих структурах и в руководстве структурными подразделениями ГК "Ростех". 

Советский районный суд Махачкалы 18 марта удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего министра строительства и ЖКХ Дагестана. Сулейманов арестован на два месяца, до 16 мая 2026 года, следует из сообщения Объединенной пресс-службы судов Дагестана. 

Сулейманов в суде. Кадр видео Объединенной пресс-службы судов Дагестана. Фемида Дагестана / Telegram Бывший министр заподозрен в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы).

Взятку, как полагает следствие, чиновник получил от генерального директора АО “Баварский дом” в октябре-ноябре 2023 года в натуральной форме - компания отремонтировала дом родителей министра и приобрела им мебель на 2 млн рублей. 

Услуга Сулейманову была предоставлена ему за содействие в заключении госконтракта на строительство школы для 420 учеников в селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана. Подведомственное Минстрою Дагестана учреждение заключило контракт с “Баварским домом” как с единственным поставщиком, после чего бюджет объекта увеличился с 490 до 850 млн рублей.

В августе 2022 года Артур Сулейманов заявил, что в Дагестане строится школ и детсадов больше, чем в других регионах, но из-за подорожания материалов республика запросила на эти цели дополнительные 1,6 млрд рублей из федерального бюджета. 

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Показать больше