Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслан Галимов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1914 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 мая власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1913 бойцов из Дагестана.

Аслан Галимов убит в военной операции, сообщила сегодня администрация Лакского района. Он родился 3 января 2000 года в селе Щара Лакского района. После поступил в Дагестанский государственный университет народного хозяйства на инженерный факультет (перевёлся на заочное). С ноября 2019 по ноябрь 2020 года проходил срочную службу. Сразу после армии заключил контракт на три года, служил в Будённовске. 24 февраля 2022 года Аслан ушёл на СВО 28 апреля 2025 года его полк направили в Белгородскую область, село Демидовка. На следующий день, 29 апреля, Аслан был убит, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1913 бойцов из Дагестана.

В предыдущий раз о смерти бойца СВО из Хасавюрта стало известно 27 апреля. Тогда мэрия сообщила, что в боях убит Сулейман Гамзатов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате сказали, что якобы даже страховки "Согаза" нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура", - рассказала родственница одного из них.