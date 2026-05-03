Фонд "Надежда" отчитался о сборе миллиарда для пострадавших от наводнения в Дагестане

Более 370 тысяч человек со всей России сделали пожертвования на оказание помощи для пострадавших от наводнения в Дагестане, собрана свыше миллиарда рублей.

Как писал "Кавказский узел", к 1 мая 248 845 заявлений на оказание мер поддержки после наводнения подано в Дагестане, из них выплаты произведены по 10 900 заявлениям. Это лишь 4,38% от общего числа заявлений.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Для поддержки пострадавших от наводнения собран миллиард рублей. "Миллиард. Мы сделали это вместе! Не силами одного фонда, а руками, сердцами и намерениями тысяч и сотен тысяч людей", - сообщил 1 мая благотворительный фонд "Надежда".

Сбор проводился на платформе Tooba. "Для платформы Tooba - это историческое событие. Более миллиарда рублей мы собрали на помощь пострадавшим от потопа в Дагестане. Более 370 тысяч человек со всей России подключились", - привела РГВК "Дагестан" слова основателя платформы Рамазана Меджидова.

В сюжете говорится, что большой вклад внесли блогеры и благотворительные фонды, которые информировали о ситуации в Дагестане.

"Из этих средств мы планируем оказать финансовую помощь пострадавшим семьям, домовладения которых были построены без должного оформления и не подпадают под меры государственной поддержки, но при этом только по тем нормативным актам, которые существуют и реализуются с мерами государственной поддержки", - привела телекомпания цитату из выступления главы республики Сергея Меликова на Кавказском инвестиционном форуме.

За время на посту главы Дагестана Меликов не сумел стабилизировать ситуацию, погром в аэропорту Махачкалы, протесты против мобилизации, теракты в Махачкале и Дербенте прогремели на всю страну. Не удалось ему и заслужить доверие жителей республики. Нерасторопность в ликвидации последствий наводнения стала последним фактором, который привел к решению об отставке, указали аналитики.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

