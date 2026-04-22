Пользователи соцсети сочли массовыми отказы в выплатах после наводнения в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 16 улиц/территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. Пользователи соцсети считают, что отказы носят массовый характер.

Как писал "Кавказский узел", более 214 тысяч заявлений на разные виды помощи приняли власти от жителей Дагестана, пострадавших в результате наводнения. В республике остаются подтопленными 49 домов, в пунктах временного размещения находятся 520 человек.

Правозащитники назвали адреса оставшихся без выплат

Проект "Монитор пациента и ЖКХ" сообщил, что у ним "обращаются жители улиц, которые пострадали от потопа, но почему-то не были включены в список ЧС".

Уже обратились жители следующих улиц: ул. Салатная; ул. Какашуринская; ул. мкр. М-5 проезд Славы 1-й; ул. Каримова; угол ул. Речная и ул. Салмана Галимова; ул. Песчаная в поселке Сулак; ул. Хивская; ул. Юбилейная; ул. 6–я Рассветная поселка Пальмира, ул. Кавалеров Ордена Славы, ул. Надежды,ул. Губденская, ул. Тулпара Мусалаева, а также жители Карамана.

"Эти территории не включены администрацией в список, и с этим трудно согласиться. Люди, чьи дома пострадали, не должны оставаться без внимания и помощи только потому, что их адреса не были внесены. Люди потеряли имущество, понесли ущерб, пережили сильнейший стресс и теперь сталкиваются с новым ударом: их просто не оказалось в официальных списках", - указали правозащитники в своем Telegram-канале, предложив пострадавшим обращаться для защиты прав.

Пользователи соцсети назвали отказы в выплатах массовыми

Об отказе в выплатах сообщила и пользователь Instagram* о.sally. По ее словам, она живет на улице Красноярская и "ни одному человеку в наших домах до сих пор не одобрили выплаты, которые обещали". "А по телефону отдела по пострадавшим разговаривают так, будто мы позвонили попросить из них кармана что-то. Очень неприятное отношение работников этой службы. Это не такие большие деньги, которые даже не покроют все расходы и неудобства жителей наших домов за эти дни. Но сам факт такого отношения меня сильно задевает. Не могу не говорить об этом", - указала она.

По ее словам, она не планирует ходить по инстанциям. "Бегать с документами я не хочу. Потому что не должна, все данные есть у меня в гос услугах, и доказывать тут нечего. Просто не обещайте эти «единовременные выплаты», если не планируете их выплачивать", - отметила она.

"Мне сначала сказали, что наш адрес только 15 апреля внесли в списки ЧС и по всем заявлениям, поданным до этой даты будут отказы. Поэтому я подала снова, уже 18 числа. А сегодня вот сказали, что вообще ничего вам не положено", - добавила она в комментариях.

Это сообщение набрало 126 комментариев. Большинство пользователей указывают, что пострадавшие от наводнения понесли серьезные материальные убытки и нуждаются в помощи.

"Молчим о том, что у людей не было 6 дней воды и света, и при этом это не считается страданиями. Выброшенный холодильник и морозильник продуктов тоже не потеря оказывается", - прокомментировала shunya.creator.

"Я вызывал комиссию, ко мне даже не позвонили. Уже неделя прошла", - отметил пользователь с ником _eldarka_.

"Красноярская улица Две недели без воды, почти неделю без света! Изоляция из-за потопа ! Но мы не в списке пострадавших", - возмутился kmu_05.

"Гапцахская 8, две недели без воды, свет за две недели был дня 3. Вода по пояс во дворе, испорченные продукты, дом числится в списках, но всем массово приходят отказы", - написала hamiska.

"У нас 2 й тупик тоже отказы, давайте все вместе в суд подадим принципиально, тогда судебных расходов мало будет на каждого", - предложила Zaira_mas77.

"Пальмира. Дом не затопило,но во дворе стояла вода больше чем полметра. Пришлось потом ремонтировать/менять люк канализационный,прочищать канализацию.Подсыпали щебень на улице, короче, ушло тысяч 50. А когда ходила комиссия, акт не составили, сказали что <другие> люди сильнее пострадали. Короче, и нам, и всем на нашей и соседней улице пришел отказ", - написал пользователь sumaiaadam.

"Отказ … Салмана Галимова. Затопило нормально так. И света не было, и воды, и связи", - пишет zatanna05.

"Новокули/ Караман, написали заявление 8 апреля, ни ответа, ни привета", - указала mamaeva20162022.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

