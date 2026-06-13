Антикоррупционный комитет Армении отчитался о новых задержаниях по делам о взятках

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Представители партии «Процветающая Армения» в общине Ахтала Лорийской области и в ряде близлежащих районов перед голосованием на парламентских выборах давали взятки избирателям, заявил Антикоррупционный комитет, сообщив о задержании нескольких человек по делу.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня Центризбирком разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока "Сильная Армения", подозреваемых в отмывании денег и подкупе избирателей. 9 июня были взяты под стражу двое кандидатов в депутаты от партии Самвела Карапетяна - Ваге Егиазарян и Сусан Бадоян. Кандидаты в депутаты от блока "Сильная Армения" Айк Авагян и Артур Абрамян объявлены в розыск по делу о подкупе избирателей и отмыванию денег в особо крупных размерах. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками Антикоррупционного комитета Армении, были получены фактические данные о том, что представители партии «Процветающая Армения» в общине Ахтала Лорийской области и в ряде близлежащих районов давали взятки избирателям при условии голосования в пользу своей партии на выборах в Национальное собрание и привлечения сторонников, приводит сообщение Антикоррупционного комитета News.Am.

Возбуждено уголовное производство, задержан ряд лиц, сообщило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что в период подготовки к парламентским выборам, которые прошли 7 июня, власти усилили давление на сторонников оппозиции, в том числе блока "Сильная Армения" и партии "Процветающая Армения". Так, 4 июня Следственный комитет отчитался об уголовном преследовании 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного Алика Алексаняна. Алексанян подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".