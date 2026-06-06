Шесть кандидатов от "Сильной Армении" стали подозреваемыми по уголовному делу

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Центризбирком разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока "Сильная Армения", подозреваемых в отмывании денег и подкупе избирателей.

Как писал "Кавказский узел", на фоне подготовки к выборам власти усилили давление на сторонников оппозиции, в том числе блока "Сильная Армения". Так, 4 июня Следственный комитет отчитался об уголовном преследовании 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного Алика Алексаняна. Алексанян подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна.

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе дебатов 4 июня призвал других участников выборов обратиться в ЦИК для отмены регистрации "Сильной Армении", блока "Армения" и "Процветающей Армении". На следующий день партия "Республика" подала в ЦИК заявление с требованием приостановить участие блока "Сильная Армения" в парламентских выборах. Однако Центризбирком минувшей ночью не удовлетворил просьбу признать недействительной регистрацию избирательного списка "Сильной Армении".

Шестерых кандидатов в депутаты от блока «Сильная Армения» решено задержать, исполнение решения поручено полиции, сообщает сегодня News.am со ссылкой на Следственный комитет.

Подозреваемые - Вааге Тавакалян, Айк Авакян, Вааг Егиазарян, Артур Абрамян, Ашот Саакян и Сасун Бадоян. Эти шесть кандидатов подозреваются в подкупе "множества лиц" и отмывании денег в особо крупных размерах.

Ранее сегодня Центризбирком удовлетворил ходатайство генпрокурора об уголовном преследовании и задержании шести кандидатов в депутаты от «Сильной Армении», сообщила изданию пресс-секретарь ЦИК Седа Гукасян.

Фактор давления России вносит неопределенность перед выборами в Армении Действия Москвы перед парламентскими выборами в Армении показывают электорату "Гражданского договора", что политика Никола Пашиняна может привести к изоляции от стратегического союзника, что ведет к оттоку сторонников партии. В то же время давление может способствовать сплочению общества и, напротив, росту рейтинга Никола Пашиняна, указали политологи.

Выборы в парламент Армении намечены на завтра, 7 июня. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

При этом недавние политические шаги России, усилившей политическое и экономическое давление на Армению, укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".