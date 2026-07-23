Жители Адильотара сочли недостаточными выплаты за утрату имущества

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Выплаты за утрату имущества жители пострадавшего от наводнения села Адильотар Хасавюртовского района получили, но их сумма покрыла лишь часть ущерба: пострадал урожай, погиб скот, требуется ремонт домов. При этом жилищные сертификаты тем, кто лишился домов, все еще не выданы. Глава села указал, что власти делают все необходимое, но на выплаты требуется время, а поступивший в село скот раздают тем, кто сильнее нуждается.

Как писал "Кавказский узел", жители села Адильотар записали видеообращение к Путину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с выплатами и передачей жилищных сертификатов пострадавшим в результате весеннего наводнения в Дагестане.

В Адильотарском сельсовете (в него входят села Адильотар, Кадыротар и Тутлар) в результате наводнения было повреждено около 500 домов. Жители этих сёл лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц. Обязательные выплаты за погибший скот в Дагестане не предусмотрены, отметили ранее юристы. 16 июня жители Адильотара и Кадыротара сообщили, что большинство из них уже получили компенсации и единовременную помощь, но некоторые никак не получат ее.

Сельчане недовольны размером и сроками выплат

Жители Адильотара рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о жизни после наводнения.

Дом Аюба, который работает учителем в школе, не был разрушен, но получил повреждения.

«У меня дом не зашла вода, а так поток во двор зашёл. Но конечно, у дома есть повреждения, трещины пошли в фундаменте, потому что он целые сутки простоял в воде", - сказал он.

Компенсационные выплаты от государства за утраченное имущество он получил.

"Компенсацию выплачивали - 78 тысяч и 15 тысяч. Это только частично покрывает расходы. Сейчас хотел документы подать на капремонт жилья", - сообщил Аюб.

У нас сейчас нету дома. Обещали компенсацию на строительство домов, ждем жилищные сертификаты. Живём у родственников

В то же время, он посетовал, что гуманитарная помощь его обошла.

"Например, программа «Рука помощи». Меня почему-то туда не включили. Они первому кругу пострадавших 300 тысяч давали, второму кругу 200 тысяч. Я обратился в фонд «Надежда», они сказали, помогут. А то, что 78 тысяч дали, то это лишь частично компенсирует. Потому что у меня насосы, электроприборы были и всё это повреждено. А ещё у родителей огород был: половина чеснок, половина — клубника. Весь урожай погиб. Это тоже не компенсируют», - сказал Аюб.

Фонд «Надежда» в своем отчете о распределении средств для пострадавших от наводнения указывает, что помощь они оказывают людям, у которых нет документов или документы имеются частично. Так, в Хасавюртовском районе помощь получили 62 заявителя из сел Адильотар, Кадыротар, Хариб, Тутлар, Дзержинское. Суммы выплат — от 150 до 750 тысяч рублей. Всего распределены 228 миллионов рублей, помощь получили жители 22 районов

Другой житель Адильотара, пенсионер Абдул Ахиев, полностью лишился жилья в результате наводнения.

"Нас затопило и я снес этот дом полностью. У нас сейчас нету дома. Обещали компенсацию на строительство домов, ждем жилищные сертификаты. Живём у родственников», - сказал он.

У нас была скотина была дойная, восемь коров. Комбайны для сенокоса и для уборки урожая зерновых. Всё это пропало.

Компенсацию за имущество получили, но она также не покрывает стоимость всего, что утрачено.

«Получили компенсацию за потерянное имущество. Но у нас была скотина была дойная, восемь коров. Комбайны для сенокоса и для уборки урожая зерновых. Всё это пропало. Пока ничего не восстанавливается», - посетовал Абдул.

Надирбек - ещё один житель Адильотара, который лишился дома. Он тоже пенсионер и тоже ожидает сертификата.

"На имущество были выплаты. У нас холодильник, телевизор и прочее утрачено. Получили по 78 тысяч на человека и 15 тыс ЕДВ. У кого было полная потеря имущества тем 156 тысяч выплатили», - сказал он.

Надирбек, как и его односельчане также держал скот.

«Источники дохода - скотина и пенсия. Скот держали на откорм. Сейчас нету скотины»,- посетовал он.

Глава села рассказал о помощи сельчанам

Глава администрации Адильотара Абдулкадир Махмаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что администрацией сёл и руководством района делается, все что в их компетенции для помощи пострадавшим от наводнения.

Никто не получил по домам выплаты, поэтому они сильно беспокоятся

"Просто народу этого не хватает. Выплаты пока нет по домам, а остальные выплаты, компенсации по имуществу все осуществлены. И непосредственно идёт подготовка площадок под строительство этим пострадавшим. А это обращение, это крик души населения, которые не получили жилищные сертификаты. Никто не получил по домам выплаты, поэтому они сильно беспокоятся и обращаются. В принципе власти местные и региональные все, что можно, делают. Все, что в силах", - сказал он.

Глава администрации сообщил, что на строительство новых домов раньше государства выделили гуманитарную помощь несколько фондов.

"Они уже начали строить свои дома по линии благотворительности. И по строительству школы работа идет, по строительству медицинского учреждения тоже финансирование есть. Сейчас вопрос в определении подрядчика. Также на капитальный ремонт Дом культуры деньги выделены и тоже определят подрядчика. Торгов ждем, чтобы контракт заключить, определить подрядчика. По строительству домов уже все документы через Минстрой прошли, вот-вот ждем первые сертификаты", - пояснил Махмаев.

По его словам, компенсация за имущество и единовременные выплаты пострадавшим произведены, но с компенсацией за утрату скота дело обстоит непросто.

"Всего 130 миллионов рублей почти выплачено людям. Была выделена гуманитарная помощь для увеличения поголовья скота. Выделены коровы. Две партии мы их получили, раздали тем, которые потеряли. Третья партия в пути едет, их везут сегодня уже из Саратовской области. А так, те люди, которые потеряли по 10-12 голов, конечно, им компенсировать все это мы не можем. Гуманитарка предлагается тем, кто с точки зрения джамаата, в том числе имамов, более нуждается», - указал Махмаев.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".