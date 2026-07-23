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16:52, 23 июля 2026

Прокурор потребовал 10 лет заключения для азербайджанского оппозиционера

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель потребовал приговорить активиста партии Народного фронта Азербайджана  Кенана Зейналова к 10 годам лишения свободы. Защита заявила, что сторона обвинения не представила достоверных доказательств вины Зейналова в нападении, а суд отказывает в допросе свидетелей. Соратники Зейналова назвали дело сфальсифицированным.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября 2925 года соратники заявили об ущемлении прав оппозиционера Кенана Зейналова (Басгала) в СИЗО. Ему необоснованно запрещали свидания и телефонные разговоры с близкими.

59-летний Кенан Зейналов был задержан 21 марта. По версии МВД, он причастен к ножевому ранению человека на почве личного конфликта: вечером 21 марта в посёлке Йени-Гюнешли Сураханского района Баку с ранением живота был госпитализирован 36-летний Анар Рагимов. Однопартийцы заявили, что уголовное дело против Зейналова сфабриковано. В апреле апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на его арест. Кенан Зейналов на общественных началах являлся телохранителем лидера партии Али Керимли.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 23 июля на процессе по делу активиста ПНФА Кенана Зейналова (Басгала) государственный обвинитель Бабахан Гасаналиев предложил приговорить оппозиционера к 10 годам лишения свободы.

«Прокурор утверждал, что выдвинутые против Кенана Зейналова обвинения в том, что он якобы нанес ножевое ранение человеку по имени Анар Рагимов, нашли подтверждение в ходе судебного разбирательства. Однако адвоката активиста Назим Мусаев, выступил против завершения судебного следствия. Он указал на то, что суд не провел всестороннего разбирательства, ни одно из ходатайств стороны защиты, направленных на установление истины, судом удовлетворено не было», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» наблюдавший за процессом активист.

По его словам, перед выступлением прокурора адвокат ходатайствовал допросить в суде трех полицейских, задержавших Зейналова, а также других лиц, признанных свидетелями по делу. Однако эти ходатайства были отклонены.

Адвокат Назим Мусаев подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что сторона обвинения не представила достоверных доказательств вины Зейналова.

«В экспертном заключении указано, что на рубашке потерпевшего Анара Рагимова, которому якобы были нанесены ножевые ранения, имеются три расположенных рядом отверстия. Читая заключение, создается впечатление, что удары ножом аккуратно наносились по порядку. Поскольку рубашка является вещественным доказательством, мы просили исследовать ее в суде и проверить, насколько написанное экспертом соответствует действительности. Кроме того, в экспертном заключении написано, что «нож был изъят с места происшествия». Но не указано, конкретно откуда был изъят нож – с асфальта, с камня, травы, с земли? Поэтому мы настаивали на допросе эксперта, но суд не удовлетворил и это ходатайство», — сказал адвокат.

Он также указал, что суд так и не обеспечил явку потерпевшего Рагимова.

Адвокат заявил, что на следующем заседании защита будет настаивать на оправдании активиста.

Глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов заявил о фальсификации уголовного дела против Зейналова.

«Против Кенана Зейалова была совершена провокация. Он не наносил никому ножевые ранения. Это на него самого было совершено нападение с целью провокации. Истинная причина ареста Кенана Зейналова – в том, что он на общественных началах был телохранителем председателя нашей партии Али Керимли. Весной 2025 года началось давление на тех, кто сопровождал Али Керимли на публичных мероприятиях. В административном порядке были арестованы те члены партии, кто на своем личном транспорте возил его. Также было заведено уголовное дело на другого телохранителя, Новаруза Тагиева, он уже получил тюремный срок. В итоге, в ноябре арестовали и лидера партии Али Керимли. Так что аресты телохранителей Керимли были частью широкой кампании против ПНФА и ее лидера", - сказал Адилов корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник суда по тяжким преступлениям сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что следующее заседание по делу Зейналова назначено на 30 июля.

Потерпевший Рагимов и представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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