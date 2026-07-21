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13:38, 21 июля 2026

Азербайджанские активисты пожаловались на давление после их обращения к фон дер Ляйен

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководство колонии усилило давление на находящихся в заключении азербайджанских активистов и журналистов, направивших обращение к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом поднять вопросы политзаключённых и свободы СМИ во время её визита в Азербайджан, сообщили близкие активистов.

Как информировал "Кавказский узел", 29 июня азербайджанские политэмигранты и правозащитники направили обращение председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен накануне её визита в Баку, призвав включить в повестку переговоров с властями Азербайджана вопросы политических заключённых, свободы СМИ и положения гражданского общества. Среди тех, кто обратился к главе Еврокомиссии, были также активисты Бахтияр Гаджиев, Пюнхан Керимли, медиаменеджер Мохаммед Кекалов и еще четыре заключенных: Джамиль Гулиев, Анар Гасанов, Яшар Агазаде, Гюндюз Мирзоев.

В Азербайджане заключенные исправительного учреждения № 6, обратившиеся ранее к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, столкнулись с давлением. Об этом своим близким сообщил один из подписантов обращения, активист Бахтияр Гаджиев.

"После визита главы Еврокомиссии на Бахтияра Гаджиева и других заключенных, обратившихся к фон дер Ляйен, усилилось давление. В частности, им не передают приносимых близкими вырезок из медиа и социальных сетей, не выдают книги, их жалобы не рассматриваются, они сталкиваются с физическим давлением со стороны руководства колонии. А один из них, Яшар Агазаде, был заключен в карцер и более двух недель находится там", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности один из родственников Гаджиева.

По его словам, Гаджиев указал, что власти Азербайджана по мере ослабления международного давления еще более ужесточают репрессии.

"Ясно, что для Европы энергетические, экономические и торговые интересы стали приоритетом. Однако, как сказал Бахтияр, игнорирование прав сотен политических заключённых, журналистов и активистов ради этих интересов противоречит собственным ценностям Европы и принципам защиты прав человека", – отметил родственник Гаджиева.

По мере того, как власти Азербайджана видят ослабление международного давления, они ещё больше ужесточают репрессии, проводят новые аресты и пытаются заставить замолчать находящихся в заключении людей, лишая их связи с информацией, СМИ и обществом, подчеркнул близкий активиста.

Родственник другого заключенного, Яшара Агазаде, подтвердил, что активиста поместили в карцер после визита Урсулы фон дер Ляйен.

"В знак протеста Яшар объявил голодовку и продолжает ее вот уже 16-й день", – сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

Один из бакинских активистов с сожалением констатировал ослабление внимания западных институтов к ситуации с правами человека в Азербайджане.

"К сожалению, тема прав человека ушла из публичной риторики высокопоставленных представителей ЕС", – сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

В текущем году Азербайджан посетили президент Совета ЕС Антониу Кошта, Верховный представитель ЕС по внешним связям и политике безопасности Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен, отметил он. "Ни один из этих представителей даже не обмолвился словом об арестованных активистах и журналистах", – добавил активист.

Главной темой визитов руководителей ЕС стали вопросы энергобезопасности Европы, увеличение поставок газа, развитие Срединного коридора, внимание к которому усилилось после войны против Ирана и перебоев в глобальных перевозках из-за закрытия Ормузского пролива. Такая позиция по отношению к подавлению прав человека еще более поощряет режим к усилению репрессий и полному подавлению инакомыслия, подчеркнул активист из Баку.

Напомним, Азербайджан и Европейский союз 2-3 июня провели в Баку переговоры по проекту нового всеобъемлющего соглашения и документу о Приоритетах партнерства на 2026-2030 годы. Аналитики связали активизацию переговоров с возросшим значением Азербайджана для ЕС в сферах энергетики и транспортной логистики, но обратили внимание на отсутствие в сообщениях официального Брюсселя упоминаний о нарушениях прав человека.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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