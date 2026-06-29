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13:54, 29 июня 2026

Визит фон дер Ляйен в Баку готовится на фоне требований соблюдать права человека

Урсула фон дер Ляйен. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские политэмигранты и правозащитники направили обращение председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен накануне её визита в Баку, призвав включить в повестку переговоров с руководством Азербайджана вопросы политических заключённых, свободы СМИ и положения гражданского общества. 

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Европейский союз 2-3 июня провели в Баку переговоры по проекту нового всеобъемлющего соглашения и документу о Приоритетах партнерства на 2026-2030 годы. Аналитики связали активизацию переговоров с возросшим значением Азербайджана для ЕС в сферах энергетики и транспортной логистики, но обращают внимание на отсутствие в сообщениях официального Брюсселя упоминаний о нарушениях прав человека.

Координационный центр азербайджанских политических эмигрантов в Европе направил обращение к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в преддверие её визита в Азербайджан, запланированного на 1 июля. Авторы обращения подчеркивают, что поддерживают развитие диалога и сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном, в том числе в сферах энергетической безопасности и транспортного коридора Европа–Азия (Срединный коридор). По их мнению, Азербайджан играет важную роль в качестве стратегического партнёра ЕС. В то же время подписанты считают, что устойчивое партнёрство не должно ограничиваться экономическим взаимодействием и должно учитывать вопросы демократии, прав человека и верховенства закона.

Координационный центр азербайджанских политических эмигрантов в Европе (ASİMKOM) был учрежден  27 января 2024 года, говорится на сайте организации. Председателем организации, в которую входит азербайджанские политэмигранты проживающие во Франции, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Бельгии, Швеции, Норвегии является оппозиционный журналист Ганимат Захид.

Авторs обращения указывают «на ухудшение в последние года ситуации с функционированием демократических институтов».

«Через парламент, сформированный фальсифицированным путём, принимаются реакционные законы, в результате чего независимые СМИ, организации гражданского общества и политические партии фактически полностью взяты под контроль. В Азербайджане прекращена деятельность всех независимых медиа-структур; редакционные коллективы таких СМИ, как Abzas Media, Toplum TV и Meydan TV, были полностью арестованы. Десятки журналистов, правозащитников и общественных активистов, а также лидер основной оппозиционной партии — Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли — подвергаются постоянным репрессиям, многие члены партии арестованы по сфабрикованным обвинениям. В настоящее время в тюрьмах Азербайджана содержится более 400 политических заключённых», - далее говорится в документе, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Авторы обращения утверждают, что давление на критиков азербайджанских властей происходит не только внутри страны, но и за её пределами. В письме упоминаются случаи нападений на азербайджанских активистов и оппозиционных деятелей в период 2020–2025 годов в Европе, включая покушение на убийство блогера Мухаммеда Мирзали во Франции.

Подписанты призывают Урсулу фон дер Ляйен в ходе предстоящих переговоров с президентом Азербайджана поднять вопрос освобождения политических заключённых, а также снятия ограничений на деятельность независимых СМИ, политических партий и организаций гражданского общества.

По мнению авторов обращения, вопросы энергетического сотрудничества и региональных проектов не должны подменять обсуждение ситуации с правами человека.

"Включить в программу встречи с журналистами, правозащитниками, представителями гражданского общества"

Политзаключенные, содержащиеся в исправительном учреждении N6 Баку также направили обращение Урсуле фон дер Ляйен. Она призвали председателя Еврокомиссии включить вопросы прав человека в повестку переговоров с руководством Азербайджана. Авторы обращения выразили надежду, что Европейский союз выступит с призывом к освобождению всех политических заключённых в стране и поддержит шаги по расширению гражданских и политических свобод.

Кроме того, в обращении, которое передали корреспонденту «Кавказского узла» близкие заключенных, содержится призыв включить в программу визита встречи с независимыми журналистами, блогерами, правозащитниками и представителями гражданского общества, которые, по их словам, продолжают деятельность в сложных условиях. Авторы письма считают, что такие встречи стали бы подтверждением приверженности ЕС не только экономическому партнёрству, но и основополагающим ценностям — демократии, правам человека и верховенству закона.

Под обращением подписались активисты Бахтияр Гаджиев, Пюнхан Керимли, медиа менеджер Мохаммед Кекалов и еще четыре заключенных: Джамиль Гулиев, Анар Гасанов, Яшар Агазаде, Гюндюз Мирзоев. 

В представительстве ЕС в Азербайджане подтвердили запланированный на 1-2 июля визит Урсулы фон дер Ляйен в Баку указав, что официальные сообщения о ее встречах в Баку будет распространены офисом главы Еврокомиссии.

тема прав человека отсутствует

«В последнее время, в официальных сообщениях о переговорах высоких представителей между Азербайджаном и ЕС тема прав человека отсутствует. Однако это не значит, что она не затрагивается. Урсула фон дер Ляйен наверняка поднимет данный вопросы на закрытых переговорах. Однако поскольку сейчас у ЕС рычаги давления на Баку ограничены, а напротив есть заинтересованность в углублении партнерства с Азербайджана как страной поставляющий в Европу энергоресурсы и ключевом звене в Срединным транспортном коридоре, значение которого еще более особо возросло после кризиса в Ормузском проливе, то, рассчитывать на конкретные результаты уже сейчас не приходится», - сказал член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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