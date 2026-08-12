Кадырова Хутмат Рамзановна

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Хутмат (Хеди) Кадырова – государственная чиновница Чечни, третья дочь Рамзана Кадырова, заместитель руководителя секретариата главы Чечни и куратор здравоохранение в республике.

На госслужбе

Весной 2026 года Хутмат Кадырова в качестве руководителя женского религиозно-просветительского проекта Woman in Islam выпустила новый нашид, посвященный месяцу Рамадан. По ее словам, работа над этой русскоязычной композицией велась несколько лет .

По данным независимых расследовательских СМИ 1 , в декабре 2025 года на Хеди (Хутмат) Кадырову был полностью переписан крупный Инновационный центр реабилитационной медицины «ICFIRM» (юридическое лицо ООО Центр реабилитации «ОРГА») в Аргуне, который изначально строился на средства Фонда Ахмата Кадырова .

В ноябре 2025 года по личной инициативе Хутмат Кадыровой Грозном открылась контактная ферма с домашними и редкими породами животных, таких как альпаки и зебры .

В 2024 году Хутмат лично инициировала перестановки в медицине региона. Так, на ведомственных коллегиях под ее контролем регулярно сменяются главврачи ключевых республиканских больниц и перинатальных центров .

В июне 2023 года Хутмат Кадырова получила высшую награду республики – орден имени Ахмата Кадырова . Как сообщил в своем Telegram-канале министр по делам печати Чечни Ахмед Дудаев, за «огромный вклад в развитие медицины региона» .

В мае 2023 года Хутмат Кадырова сообщила, что по итогам 2022 года Чечня заняла первое место в России по рождаемости и второе - по самой низкой смертности .

В марте 2023 года Кадырову назначили куратором сферы здравоохранения по поручению ее отца. Зампред правительства Чечни Адам Алханов объяснил назначение Кадыровой тем, что под ее кураторством «реабилитационная сфера вышла на новый уровень» . Её задачей стала полная координация работы Минздрава ЧР, фонда ОМС и всех медицинских учреждений .

Эксперты-политологи, опрошенные «Кавказским узлом», отмечали, что должность «куратора» была учреждена в республике специально под нее для обхода стандартных бюрократических требований к министерским постам, в частности требования о наличии высшего образования.

В феврале 2022 года она была назначена заместителем руководителя секретариата главы Чечни. Ей было поручено курировать работу всех реабилитационных центров региона. Рамзан Кадыров заявлял, что ее назначение обусловлено «высокими организаторскими способностями и накопленным опытом работы» .

В 2021 году Хутмат Кадырова упоминается, как генеральный директор Оздоровительно-развлекательного комплекса „Грозненский дельфинарий“ . Комплекс дельфинария включал в себя несколько парков, аттракцион, автодром, ресторан, театр, конный парк .. При этом согласно данным сервиса Rusprofile, бессменным руководителем и учредителем компании с 2017 года числится Гелогаев Арби .

Биография

Родилась 21 сентября 2002 года в селе Центорой (ныне — Ахмат-Юрт) Курчалоевского района Чечни ..

Окончила среднюю школу в 2019 году. Большую часть программы из-за соображений безопасности проходила в формате домашнего обучения.

В 2012 году она записала совместный клип с исполнением нашида (мусульманского песнопения) «Ар-Рохьман» (Милостивый) со известным кувейтским чтецом Корана шейхом Мишари Рашидом аль-Афаси . Текст исполнялся на русском и арабском языках, а съемки клипа проходили в мечети «Сердце Чечни» в Грозном, религиозной школе хафизов, в Гудермесе и в Центорое .

В марте 2013 года получила статус хафиза – человека, выучившего текст Корана наизусть . В апреле 2013 года 10-летняя Хутмат официально открывала Международный конкурс чтецов Корана в Кувейте. Там она сольно исполнила нашид «Моя жизнь - Коран» перед высокопоставленными лицами исламского мира и премьер-министром Кувейта . Спустя год после этого, в феврале 2014 года, Хутмат как юную хафизу официально пригласила Международная организация подготовки хафизов на ежегодную всемирную встречу знатоков Корана в Саудовской Аравии .

По словам Рамзана Кадырова, за счет средств, полученных от родственников в подарок за то что она стала хафизом, Хутмат открыла свою ферму в родовом селе Ахмат-Юрт (Центорой). В сюжете ток-шоу «Прямой эфир» на канале "Россия" она рассказала Борису Корчевникову, что у нее в хозяйстве содержатся почти 100 голов крупного рогатого скота, а также овцы, козы и куры. В телесюжете она была названа «самым молодым фермером России» .

В 2018 году ферма была построена еще одна ферма со значительным увеличением поголовья скота .

Хутмат занималась тактической стрельбой. В возрасте 15 лет вступила в Федерацию практической стрельбы России, стала первой девушкой, зарегистрированной в этой организации, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов .

В 2021-2022 годах занималась стрельбой в тренировочном центре Российский университет Спецназа в Гудермесе (РУС), участвовала в профессиональных соревнованиях

Хутмат Кадырова замужем за Лом-Али Садулаевым. Муж занимает должность первого заместителя директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Чечни .

Примечания